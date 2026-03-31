En el parque Nicolás de Federman del Distrito de Riohacha, la Policía Nacional, en articulación con la Gobernación de La Guajira, Alcaldía Distrital de Riohacha, CTI de la Fiscalía General de la Nación, Dimar, Migración Colombia, Gaula Militar y demás instituciones, dio apertura oficial al Plan de Seguridad y Movilidad ‘Semana Santa Segura’, una estrategia integral diseñada para proteger la vida, la tranquilidad y la movilidad de todos los ciudadanos durante la semana mayor.

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Este despliegue institucional cuenta con más de 1.300 hombres y mujeres policías, quienes estarán presentes en vías, destinos turísticos, escenarios religiosos y espacios públicos, brindando acompañamiento permanente a feligreses, turistas y comunidades en general.

El plan contempla un robusto componente logístico, tecnológico y humano, estructurado en ocho planes operativos y cuatro campañas estratégicas, orientadas a fortalecer la seguridad, prevenir delitos y promover una cultura de autocuidado en todo el territorio guajiro.

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En materia de seguridad ciudadana, se desarrollarán acciones diferenciales para prevenir delitos como el hurto a residencias y comercios, homicidio, secuestro, extorsión, delitos sexuales y terrorismo, priorizando los sectores con mayor afluencia de público.

En cuanto a la movilidad y seguridad vial, bajo la campaña “No más excusas en la vía”, la Dirección de Tránsito y Transporte ha dispuesto 96 uniformados que estarán desplegados en los principales corredores viales del departamento. Se han identificado siete tramos estratégicos donde se realizarán campañas pedagógicas, controles y orientación a viajeros nacionales y extranjeros.

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Asimismo, se implementarán dispositivos especiales durante los planes éxodo y retorno, donde se prevé un incremento significativo en el flujo vehicular.

El plan también contempla el acompañamiento a prestadores de servicios turísticos, a través de la estrategia ‘Turismo responsable y seguro’, con 40 uniformados especializados en protección al turismo y patrimonio nacional, quienes velarán por la seguridad en destinos emblemáticos como Cabo de la Vela, Palomino, Punta Gallinas, Mayapo, el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos en Camarones y otros atractivos del departamento.

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De igual forma, se ejecutarán acciones para la prevención de la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes, mediante la campaña “Entornos seguros para la niñez”, en coordinación con autoridades administrativas y entidades gubernamentales, con el fin de proteger los derechos de la infancia y prevenir delitos como la trata de personas.

En el componente ambiental, la campaña ‘Colombia sin jaulas’ permitirá adelantar controles y operativos en terminales aéreas, terrestres y marítimas, así como en ejes viales, para evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, promoviendo la conservación de los recursos naturales.

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La Policía Nacional invita a la ciudadanía a disfrutar de esta temporada con responsabilidad y a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de las líneas habilitadas: Línea de emergencia: 123, Antinarcóticos: 167, orientación a mujeres: 155, Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula): 165 y Seguridad vial: #767.

Con este plan, La Guajira se prepara para vivir una Semana Santa en paz, donde la fe, la cultura y el turismo se encuentren bajo un mismo propósito: cuidar la vida y fortalecer la convivencia.