Ante las intensas lluvias que afectan a gran parte del país entre esos el embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aseguró que reportó de manera “oportuna” a la empresa operadora del proyecto sobre los riesgos asociados al incremento de la precipitación en las cuencas cercanas a la represa.

“Se logró evidenciar que el caudal de entrada al embalse del proyecto presentó un crecimiento acelerado en un rango de 36 horas. Desde la madrugada del 1° hasta el 2 de febrero, pasó de 500 m³/s a más de 2.500 m³/s, superando en más de cinco veces los valores observados previamente”, aseguró la entidad mediante un comunicado difundido la noche del lunes.

Asimismo, se presentó un “incremento excepcional” en los aportes hídricos en términos energéticos por el orden de 16,49 GWh diarios, un valor que equivale aproximadamente al 1194 % del promedio histórico.

“Estos valores se ubican fuera del comportamiento normal esperado, lo que confirma que el incremento de los caudales corresponde a una creciente hidrológica asociada a factores regionales en la cuenca del río Sinú, y no a una situación operativa regular del proyecto”, precisaron.

Dijeron que, de momento, el proyecto ha activado dos estrategias operativas para contener los caudales: la reducción y ajuste de la generación de energía para limitar las descargas por turbinación, y la operación de compuertas y rebosadero para atenuar la creciente. Sin embargo, en los municipios aledaños al embalse persisten las inundaciones y deterioros.

Por el momento, también se registran alertas rojas en varias subzonas hidrográficas de las regiones Andina, Pacífica y Caribe.

La ANLA también asistirá al PMU convocado para el martes 3 de febrero a las 8:00 a.m.