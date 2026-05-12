Dua Lipa presentó una demanda contra Samsung en un tribunal federal de Estados Unidos, acusando a la compañía tecnológica de utilizar su imagen sin autorización en empaques de televisores distribuidos en ese país.

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De acuerdo con los documentos judiciales, la artista asegura que su fotografía apareció en cajas de cartón de televisores Samsung comercializados masivamente en territorio estadounidense, situación que habría generado la falsa impresión de que existía un acuerdo publicitario entre ambas partes.

La demanda fue radicada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California y señala presuntas infracciones relacionadas con derechos de autor, marca registrada y uso indebido de imagen.

Redes sociales Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen sin autorización

Según el equipo legal de la intérprete nunca autorizó a Samsung a utilizar su imagen para promocionar productos de la marca.

En el proceso judicial, los abogados sostienen que la empresa habría obtenido beneficios comerciales aprovechando una supuesta asociación con la cantante, reconocida mundialmente por su carrera musical y contratos con firmas de moda internacionales.

De acuerdo con los documentos judiciales, la artista asegura que su fotografía apareció en cajas de cartón de televisores Samsung comercializados masivamente en territorio estadounidense, situación que habría generado la falsa impresión de que existía un acuerdo publicitario entre ambas partes.

La demanda también asegura que el equipo de Dua Lipa realizó múltiples solicitudes para que la imagen dejara de ser utilizada, pero afirman que la compañía no habría atendido los requerimientos.

Por esta razón, la artista estaría solicitando al menos 15 millones de dólares como compensación por daños y perjuicios.

Esto respondió Samsung a Dua Lipa sobre la demanda

Tras conocerse la demanda, Samsung emitió un comunicado asegurando que la fotografía fue suministrada por un socio de contenido vinculado a su plataforma Samsung TV Plus y que la empresa recibió garantías de que existían los permisos correspondientes para utilizar la imagen.

La compañía además afirmó que mantiene respeto por la propiedad intelectual de los artistas y aseguró estar abierta a buscar una solución con el equipo de la cantante.

“La imagen se utilizó solo después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al por menor. Dada esta garantía, negamos cualquier acusación de uso indebido intencional”, explicó la empresa.