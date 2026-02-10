Durante el consejo de ministros que se extendió desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes en Montería, el presidente Gustavo Petro reiteró que las emergencias por lluvias en Córdoba y otros departamentos de la región Caribe tienen dos causas: el cambio climático y la gestión de las generadoras eléctricas con respecto a los embalses.

El mandatario atribuyó nuevamente a la hidroeléctrica Urrá parte de la responsabilidad de las inundaciones en Córdoba por “tener lleno el embalse” cuando comenzaron las lluvias, lo cual ha provocado aumento de vertimientos de agua desde la represa al río Sinú.

“La única explicación es que guardaron el agua en los embalses esperando una escasez”, afirmó Petro, y solicitó a la Superintendencia avanzar en las investigaciones correspondientes para esclarecer posibles irregularidades.

A su turno, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez-Torres, señaló que en enero la represa de Urrá registró cinco días por encima del volumen máximo permitido, según la información pública de XM.

Agregó que el superintendente de Servicios Públicos cuenta con información distinta, que podrá explicarla a través de una visita técnica, la cual podría evidenciar un “subregistro de la superación que se ha dado de los volúmenes máximos” del embalse.

Mientras avanzan las indagaciones, el presidente Petro fue enfático en la necesidad de actuar prontamente para atender de manera eficiente a los damnificados.

“Nunca había llovido tanto en estos días en Córdoba, nunca como ahora. Y eso es lo imprevisible”, sostuvo.

Sobre las ayudas humanitarias que está entregando el Gobierno nacional desde hace varios días en los municipios afectados, el jefe de Estado aseguró que se están usando para fines políticos.

“Están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. Eso se llama sinvergüenzura electoral y no queremos eso”, aseveró.

Asimismo, afirmó que hace cuatro meses ordenó aplicar “de inmediato” la nueva fórmula para el costo de la energía del agua y el gas, y no a partir de 2027 como estaba previsto inicialmente.

Según Petro, dio instrucciones a los miembros de las juntas directivas y gerentes de las empresas públicas generadoras para que la fórmula entrara en vigencia de forma inmediata, lo que habría permitido vender la energía a costo más una ganancia, reduciendo la especulación y manteniendo los embalses en niveles técnicos adecuados.