El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mandó un mensaje de solidaridad este lunes hacia las miles de familias del departamento de Córdoba que se han visto afectadas por las emergencias por lluvia del segundo frente frío que atraviesa el país.

El mandatario fue enfático en que “es lamentable la situación que viven nuestros hermanos de Córdoba, enviamos un abrazo solidario, y nuestro pensamiento está con ustedes”.

Char también manifestó que: “somos conscientes de las dificultades que están padeciendo miles de familias, hemos hecho una conexión con las autoridades departamentales y locales para que en las próximas horas llegue mucha ayuda desde nuestra ciudad a ese hermoso pueblo”.

De esta manera, es importante recordar que según los reportes preliminares de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el departamento de Córdoba encabeza la lista de zonas con mayores estragos por el atípico fenómeno climático que azota el territorio nacional con 24 sectores en estado de alerta.

El censo de afectados reporta 40 mil familias damnificadas y un estado de alerta máxima que ya completa una semana.

Por su parte, las pérdidas del sector productor en Córdoba son cuantiosas porque hay 35 mil hectáreas bajo las aguas y unas 1.500 reses desaparecidas.

En Montería se registran otras afectaciones en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios educativos en el sector oficial que mantiene suspendidas las clases; los servicios médicos en varias sedes de Vida Salud que están inundadas, y el de energía en los barrios de la margen izquierda del río Sinú porque Afinia hizo la desconexión preventiva del circuito Pradera 5.

En otras zonas de Córdoba, como el municipio de Montelíbano, la situación mejoró. De acuerdo con la Defensa Civil ya no hay inundaciones en la zona urbana, ahora trabajan en la fase de recuperación y en la construcción del censo de afectados que suma 1.758 familias en la zona urbana y más de 1.300 en la rural.