La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) envió más ayudas humanitarias al departamento de Córdoba para atender a las miles de familias que están damnificadas por cuenta de las lluvias intensas que han provocado los dos frentes fríos.

En la mañana de este lunes 9 de febrero arribó a la ciudad de Montería, para descargar en el Centro de Convenciones, una tractomula cargada con más ayudas humanitarias. Es el quinto camión de carga pesada que llega a este departamento en medio de la grave emergencia que afrontan.

Son en total, de momento, 232 toneladas de ayudas.

Adicional a ello, en la tarde de ayer domingo 8 de febrero llegaron 1.500 colchonetas que también envió la Ungrd para apoyar a familias evacuadas y alojamientos temporales.

La distribución de todas estas ayudas las realizan de manera coordinada con el PMU departamental y las autoridades locales en los municipios afectados.