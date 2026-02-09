Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), confirmó el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo solicitó al presidente Gustavo Petro decretar una emergencia económica y social debido a la crisis generada por las lluvias que han golpeado a diferentes departamentos del país, entre los más afectados está Córdoba que hoy tiene más de 120 mil damnificados.

Según Carrillo, aunque la atención humanitaria inmediata ha podido desplegarse, los esfuerzos de recuperación y reactivación demandarán recursos valuados en “billones de pesos”, dada la magnitud de los daños.

El funcionario explicó que la declaratoria tendría dos capítulos: uno de mitigación y atención y otro de recursos para la recuperación y reactivación de las zonas afectadas.

“Hoy podemos atender, pero la recuperación cuesta billones”, dijo Carillo en dialogo con la ‘FM’.

“Esto es un hecho sin precedentes. En la represa de Urra se registraron precipitaciones con un 1600% de aumento durante esos dos días. Esto no es posible de prever, la influencia de este frente frío, pues esto es un vórtice polar. Esto es un fenómeno que es extremo que se da en los meses más secos del año.”, indicó Carillo.

Debido a esto, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo recomendó al presidente Petro declarar la emergencia.

“Tenemos la capacidad de enviar asistencia humanitaria de emergencia, el departamento también lo está haciendo. Pero la recuperación de este desastre le va a costar al Estado billones de pesos”, reiteró el funcionario.

Y agregó: “podemos estar rondando las 40 000 hectáreas bajo el agua en Córdoba. ¿Esto qué implica? Pues que cuando el agua baje podemos tener más de 300 000 hectáreas afectadas, porque no solamente se trata de las que están completamente inundadas, sino de muchas otras a su alrededor. Se han perdido una cantidad inconmensurable de cultivos”.