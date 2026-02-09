El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) divulgó su más reciente boletín de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este lunes 9 de febrero. El reporte evidencia un país dividido entre condiciones extremas: mientras algunas zonas enfrentan riesgo crítico por incendios, otras deben prepararse para lluvias persistentes y suelos saturados.

Según el Ideam, se ha registrado una “persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia” en las últimas horas, lo que mantiene activos los protocolos de emergencia en varios departamentos.

¿Dónde se concentrarán las lluvias?

En las próximas 24 horas, la humedad se mantendrá especialmente intensa en la región Pacífica, el occidente de la Andina y el suroriente de la Amazonia. La entidad hace un llamado a la población de estas zonas para tomar precauciones ante posibles eventos climáticos importantes.

El informe oficial indica que las “lluvias de mayor consideración” se presentarán en:

Chocó

Valle del Cauca

Cauca y Nariño

Quindío y Risaralda

Occidente de Boyacá y Cundinamarca

Tolima, Vaupés y Amazonas

Además, “se esperan lluvias en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia. Los mayores volúmenes en Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, La Guajira, Cesar, Antioquia, Santanderes, Eje cafetero, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Amazonas”.

Se esperan lluvias en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia.

Por otro lado, lluvias moderadas afectarán sectores de Antioquia, Caldas, los Santanderes y el occidente de Meta, mientras que en el Caribe y la Orinoquía predominan condiciones secas, salvo ligeras precipitaciones en el sur del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Alertas por deslizamientos e inundaciones

La inestabilidad del terreno mantiene en alerta a las autoridades. Actualmente, 455 municipios presentan algún nivel de riesgo por deslizamientos, de los cuales 77 están bajo alerta roja, lo que representa peligro inmediato para infraestructura y habitantes.

Los departamentos más afectados por riesgo de remoción en masa son:

Chocó: 16 municipios en alerta roja

16 municipios en alerta roja Cauca y Huila: 13 municipios cada uno en nivel crítico

13 municipios cada uno en nivel crítico Nariño: 10 municipios

En cuanto a inundaciones, la cuenca hidrográfica Magdalena-Cauca reporta siete alertas rojas y cuatro puntuales. En el Pacífico se registran nueve alertas rojas, mientras que en el Caribe la cifra asciende a ocho.

Pronóstico en ciudades principales

Bogotá: Mañana seca con cielo nublado, para la tarde se esperan “lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad”, con máxima de 20°C.

Mañana seca con cielo nublado, para la tarde se esperan “lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad”, con máxima de 20°C. Medellín: Nubosidad y lluvias ligeras en sectores aislados por la tarde, alcanzando 27°C.

Nubosidad y lluvias ligeras en sectores aislados por la tarde, alcanzando 27°C. Cali: Inicio con lloviznas, seguido de condiciones secas durante el día.

Inicio con lloviznas, seguido de condiciones secas durante el día. Barranquilla y Cartagena: Cielos nublados, en Barranquilla se prevén lloviznas sectorizadas (34°C) y en Cartagena lloviznas ocasionales (32°C).

Riesgos marinos e incendios forestales

En el Mar Caribe, el Ideam emitió alerta naranja para la zona occidental y suroccidental por vientos fuertes y oleaje alto. En el Pacífico central y sur, la alerta naranja se debe a lluvias intensas.

Además, la sequía sigue afectando algunas regiones: 54 municipios permanecen en alerta por incendios forestales, principalmente en la Andina y el Caribe. Casanare lidera con tres municipios en alerta roja, seguido de Cundinamarca y Vichada.

Finalmente, el reporte del Ideam resalta la importancia de que comités locales de gestión del riesgo y ciudadanos mantengan activados sus planes de contingencia, especialmente en zonas con suelos saturados y alertas rojas vigentes.