El exsenador Gustavo Bolívar reveló una supuesta reunión entre los precandidatos presidenciales Roy Barreras, Daniel Quintero y la directora de la Colombia Humana, Gloria Flórez.

Esto, afirmó el ex director del DPS, a pocos días de conocerse la decisión del CNE sobre la consulta de la izquierda que le prohibió al también precandidato presidencial Iván Cepeda participar dos veces en estos mecanismos interpartidistas.

Bolívar aseguró en Palabras Mayores que la cita se llevó a cabo en un apartamento antes de que el Consejo Nacional Electoral tomara la decisión de excluir a Cepeda y de aceptar a Quintero.

“Tres días antes, o dos días antes, de que el Consejo Nacional Electoral sacara a Cepeda y metiera a Quintero, hubo una reunión, le quedo debiendo el apartamento, en la que estuvo Quintero, Roy, Gloria Flórez y otra persona”, dijo el escritor.

Y añadió: “No solamente era sacar a Iván Cepeda, sino que, como con la salida de Iván Cepeda se acaba la consulta, era meter a Quintero, revivirlo, para que Roy no estuviera solo y darle más legitimidad a la consulta. De hecho, él me invitó, ¿cómo iba a montarle competencia a Iván Cepeda?”.

Flórez, por su parte, retó a Bolívar a revelar la supuesta prueba de la reunión que aseveró nunca existió: “Yo le hago un llamado a Bolívar a no difamar. No prestarse a minar nuestro proyecto político desde adentro, en ese programa Palabras Mayores que ya ha ultrajado a varios de nuestros líderes más representativos, que también me ha atacado y se ha caracterizado por ser un espacio para buscar la destrucción de Colombia Humana y sectores del Pacto Histórico. Una Colombia Humana por la que Bolívar nunca ha trabajado”.

Barreras, a su vez, cuestionó al exfuncionario: “Aunque los chismes, rumores, inventos y falsedades son el alimento de las bodegas y sus propietarios, desmiento con absoluta firmeza a Gustavo Bolívar. Tal reunión no existió. Pregunten también a Iván, a Gloria y a Quintero. Lo reto a rectificar. ¿Qué pretende Bolívar? ¿Culpar al propio Iván Cepeda de una especie de ‘autogolpe’?”.