El tablero político de cara a las consultas presidenciales del 8 de marzo quedó listo. No hay más sorpresas, ni cambios a última hora. Se acabó la incertidumbre y las dudas jurídicas. Son los que son. Este viernes, pasadas las 6 de la tarde, la fecha límite para solicitar algún cambio de última hora, la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá realizó el sorteo mediante el cual se definió la posición de las alianzas y los precandidatos a la presidencia de la República en la tarjeta electoral que deberá solicitarle el votante al jurado de votación en los próximos comicios.

En total, de acuerdo con la organización, 16 aspirantes participarán el próximo 8 de marzo en las tres consultas interpartidistas, de las que saldrán tres candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. No obstante, ninguno de los nombres que han punteado en todas las encuestas realizadas hasta ahora, Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, hará parte de esta jornada.

La oficialización de los aspirantes ratificó, entre otros aspectos, la división interna que ha protagonizado el progresismo en las últimas semanas. El malestar entre la izquierda, que venía alimentado por los egos y denuncias de juegos a dos bandas entre varios precandidatos, terminó de saltar a la palestra luego de la exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta presidencial.

Lo anterior se produjo por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que rechazó el miércoles por seis votos contra cuatro la posibilidad de que Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, participara en los comicios interpartidistas.

El CNE argumentó que de participar en la elección de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.

En ese proceso ganó la candidatura con 1.540.391 votos, el 65,13 % del total, frente a 678.962 votos de la ex ministra de Salud Carolina Corcho.

Mientras algunos sectores sostienen que la normativa electoral impide competir en más de una consulta, el equipo del precandidato argumenta que la de octubre fue de carácter partidista y no interpartidista, por lo que sostienen que no existiría una inhabilidad para participar en la del 8 de marzo.

“Estamos ante un golpe del CNE ante (sic) el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela (recurso de amparo) para restablecer la Constitución y la Convención Americana”, expresó el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en la red social X.

El CNE, cuestionado duramente por el oficialismo, se llenó de muchos más reclamos luego de darle luz verde a Daniel Quintero, ex alcalde de Medellín y quien renunció a última hora de las consultas de octubre, aunque su foto apareció en el tarjetón.

Tras estas decisiones, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero decidieron bajarse del barco. Una de las razones, al menos las del ex gobernador de Nariño, fue el supuesto trabajo sucio que estaría realizando Roy Barreras.

“La exclusión (de Cepeda) del tarjetón del 8 de marzo termina fracturando el núcleo del proyecto unitario de las izquierdas y desata una serie de consecuencias estratégicas que debilitan al bloque progresista en múltiples frentes. El primer efecto rastreable es el desfase en las elecciones al legislativo. La figura de Cepeda operaba como un nodo de condensación para el voto a las listas en Senado y Cámara de Representantes, por lo que su presencia en la consulta presidencial estaba diseñada para generar un efecto arrastre crucial para aquellas listas del Pacto Histórico. Sin su nombre en el tarjetón, y con la candidatura de Roy Barreras y Juan Fernando Cristo operando con lista propia, el caudal legislativo del oficialismo puede fragmentarse”, aseguró Óscar Chala, de Pares.

La derecha

La derecha, por su parte, se medirá en la Gran Consulta por Colombia, en la que participarán nueve candidatos y tiene como favorita a la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático. Sin embargo, hasta ahora, Abelardo De la Espriella, el más opcionado de este espectro político, continúa su camino de manera independiente.

En este aspecto, tanto Álvaro Uribe Vélez, como Paloma Valencia han reconocido que en un caso hipotético se unirían a la campaña del abogado con el objetivo de derrotar al petrismo.

En la ecuación en mención también está mencionado Sergio Fajardo, que pese a los llamados de Claudia López, que integra la coalición de centro junto a Leonardo Huertas, mantiene su andar en solitario.

“Todas las personas que quieran construir esta expresión política; ojalá todos los expresidentes voten por mí. El problema no son las personas, pues en todos los partidos hay gente valiosa con la que puedo trabajar, pero la cancha en la que vamos a jugar debe ser distinta. Conmigo pueden construir, pero la cancha de la transparencia no se cambia”, explicó Fajardo.

En este sentido, la analista Sandra Borda cuestionó la postura del ex alcalde de Medellín.

“No logro entender cómo se pasa de negarse a las coaliciones para mantener al margen la política tradicional y luego se le da la bienvenida a los apoyos de Uribe, Samper, etc. No se sumaban a la consulta de la centro-derecha porque no iban con el uribismo, pero de repente, el apoyo de Uribe les parece bien”, señaló la analista.

EL HERALDO contactó a varias fuentes cercanas a los partidos Liberal, Cambio Radical y Conservador para conocer el respaldo que, en estos casos, darían barones políticos como César Gaviria, Germán Vargas Lleras y Efraín Cepeda; sin embargo, los apoyos se construirían apenas después de las consultas.

Denuncias de Petro

El presidente Gustavo Petro publicó este sábado un extenso mensaje en sus redes sociales en el que lanzó fuertes críticas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, denunciando presuntas irregularidades que ponen en riesgo la transparencia del proceso electoral, previsto para el próximo 8 de marzo.

El mandatario anunció que informará a la comunidad internacional y a los organismos de veeduría electoral sobre esta situación, que a su parecer es un “acto delictivo” y de “fraude electoral”, ya que “a mí y a millones de colombianos nos impiden votar por quien queremos”, agregó.

Asimismo, afirmó que el CNE “no ha respondido a la ley ni a la Constitución” y cuestionó que se estén tomando decisiones con magistrados y jueces administrativos que, a su juicio, se encuentran en conflicto de interés.