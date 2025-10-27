El ex director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar prevé un "tremendo chicharrón" en la elaboración de la lista al Senado del Pacto Histórico, que el domingo 26 de octubre celebró su consulta cerrada con una participación ciudadana de casi tres millones.

Lea: Partido Liberal rechaza invitación del presidente Petro y Roy Barreras para participar en la consulta del Frente Amplio

El senador Iván Cepeda se convirtió en el candidato oficial del Pacto Histórico a la Presidencia de la República en 2026, con 1’520.287 votos –según el boletín 51 de la Registraduría–, superando ampliamente a Carolina Corcho Mejía y Daniel Quintero Calle.

@ivancepedacastr

Mientras que en la lista al Senado el más votado a nivel nacional fue el congresista Pedro Flórez, del Atlántico, quien hace parte de la estructura de la casa Torres.

Tras conocerse los resultados de la jornada electoral, la exministra de Salud Carolina Corcho recordó un pacto que se hizo con los miembros del movimiento político respecto a quién encabezará la lista al Senado.

Lea: Pedro Flórez, la ficha de los Torres y Benedetti que se afianza exitosamente en el Pacto

“Honro la palabra, acepto mi derrota, respeto y respaldo al senador Iván Cepeda y pedimos que todo el Pacto Histórico honre los acuerdos. La lista es paritaria. Se planteó que el segundo encabezaría la lista al Senado, estamos en esa reflexión, pero lo que queremos decir es que ese es el acuerdo político. El acuerdo es que quien encabeza la lista al Senado debe estar respaldado por el voto popular, debe ser quien más votos haya sacado. Ese es el acuerdo y es importante para avanzar en la refundación de la política”, comentó Corcho.

Esto iría en contravía de los planes de la senadora María José Pizarro, quien había renunciado a su aspiración presidencial bajo la promesa de ser la cabeza de lista al Senado.

X @PizarroMariaJo / @carolinacorcho María José Pizarro y Carolina Corcho.

“Tremendo chicharrón se va a armar con la elaboración de la lista al Senado del Pacto Histórico. Primero porque cuando hicimos el acuerdo los precandidatos con los presidentes de los partidos como garantes decidimos que el segundo de la consulta, en este caso Carolina Corcho, encabezaría la lista al Senado. Y segundo porque a María José Pizarro también le ofrecieron la cabeza de lista del Senado a cambio de que se bajara de su candidatura presidencial y apoyara a Iván Cepeda", explicó Bolívar en un video.

Sostuvo Bolívar que ahora el Pacto Histórico se encuentra ante “un problema jurídico difícil, pero también un problema político”, argumentando que sería complicado “desperdiciar” los más de 600 mil votos que obtuvo Carolina Corcho en la consulta.

Lea: Ministro Benedetti sufre los efectos de estar incluido en la Lista Clinton: “Estoy mal y golpeado”

“¿Cómo desperdiciamos la oportunidad de que semejante votación no sea la que jalone por lo menos más renglones al Senado de la República?“, señaló.

Además, puso en duda la capacidad de convocatoria de María José Pizarro para darle al Pacto tantos votos como Corcho.

“Con todo respeto, María José Pizarrono no sabemos qué potencial tenga en este momento y yo creo personalmente que Carolina Corcho podría entregarle más renglones al Pacto Histórico en el Senado, pero por otro lado también entiendo la postura de María José Pizarro en el sentido de que ella desistió de una candidatura bajo la promesa de que fuera la cabeza de la lista al Senado. Está muy difícil esa decisión”, manifestó.