El Partido Liberal rechazó este lunes públicamente la invitación del presidente Gustavo Petro y del ex embajador ante Reino Unido Roy Barreras para participar en la consulta del Frente Amplio, programada para el 8 de marzo del 2026, con la que se busca unir a varios partidos de izquierda y centro para lanzar un candidato único a la Presidencia.

El senador liberal Mauricio Gómez Amín dijo en un video que la colectividad roja no está dispuesta a unir fuerzas con el actual Gobierno para las elecciones del próximo año.

“A propósito de las declaraciones al unísono del presidente Gustavo Petro y del exembajador Roy Barreras de invitar al liberalismo colombiano a un Frente Amplio para el 2026, un mensaje claro y contundente para ellos: el Partido Liberal no será parte de un Frente Amplio que lo que busca es perpetuar a un gobierno que ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda, pero sobre todo la seguridad del país que hoy está en manos de bandidos y criminales”, aseveró el congresista.

Agregó: “No seremos nosotros los sepultureros de la Constitución del 91, que es lo que ellos buscan a través de una Asamblea Nacional Constituyente, buscando más inestabilidad política para nuestro país”.

“Al contrario, seguiremos trabajando por la unidad con los partidos políticos, con los independientes y con sectores de la sociedad que busquen tres cosas: blindar nuestra Constitución del 91, garantizar la libertad de prensa y el fortalecimiento de nuestras regionesa través de más presupuesto para que la gente pueda vivir mejor”, concluyó el senador.

Noticia en desarrollo...