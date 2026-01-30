El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció este viernes que será precandidato a la Presidencia y participará en la consulta del Frente por la Vida, más conocido como el Frente Amplio, que reúne a sectores de izquierda y centro izquierda.

Leer más: Revelan último audio del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

Así lo anunció Cristo durante su discurso ante los militantes de su colectividad, en el que advirtió que será una coalición de “centroizquierda donde tenga lugar el reformismo moderno, la social democracia y el liberalismo del siglo XXI”.

La asamblea nacional del partido En Marcha le dio el aval y lo aclamó como su candidato único para dichas elecciones, que se realizarán el próximo 8 de marzo.

El exfuncionario aseguró que esta coalición debe ser amplia, plural e incluyente, sin embargo alertó que buscará derrotar a todos los aspirantes que participarán en la consulta interpartidista.

Ver también: Bancolombia pone a la venta viviendas usadas desde $120 millones: así puede adquirir el catálogo

“Vamos al Frente por la Vida con nuestras banderas, con coincidencias y también con granos diferencias con los voceros de la izquierda de esta coalición, que serán dirimidas en las urnas el próximo 8 de marzo. Vamos a dar el batacazo y vamos ganar esa consulta para liderar esa coalición”, añadió.

Asimismo, el exministro explicó que una de las condiciones que se planteó para ingresar a la coalición, es que haya un compromiso de que no se impulsará una asamblea nacional constituyente en el próximo gobierno.

Le sugerimos: Laura Sarabia pidió a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Petro tras sus acusaciones sobre designación de interventores de EPS

“Necesitamos darle certeza a los colombianos, hoy la constituyente es inviable, inoportuna, inconveniente en medio de este clima de polarización, esa es la posición de En Marcha y esa posición fue respetada por todos los sectores de la coalición. Incluso en el acuerdo programático no se menciona el compromiso de la coalición de promover una asamblea nacional constituyente”, enfatizó en su discurso.