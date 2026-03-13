Cuando se cumple el plazo para la inscripción de las candidaturas a la Presidencia de la República, el precandidato Juan Fernando Cristo se baja de su aspiración sin revelar por cuál candidato se inclina a apoyar de cara a la primera vuelta.

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“Comenzamos la campaña en noviembre del año pasado, después de tener éxito en una larga lucha ante la justicia colombiana por garantizar los derechos políticos de la militancia y de la dirigencia de nuestro partido En Marcha”, comenzó destacando el exministro Cristo a través de un video difundido este viernes.

Seguidamente, aseguró que no inscribirá su nombre en la Registraduría para participar en la primera vuelta presidencial.

“Hemos tomado una decisión muy importante que queremos compartir con todos ustedes: no vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial. Al no presentar nuestra candidatura Espero también contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia frente a una ciudadanía que se presenta confundida por tantas aspiraciones”, explicó.

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Prefirió no decantarse por alguna de las candidaturas que siguen en firme, pero adelantó que en las “próximas semanas” junto a su partido En Marcha tomarán una “decisión política frente a las elecciones del 31 de mayo que anunciaremos a todos los colombianos”.

“En las próximas semanas seguiremos visitando las distintas regiones de Colombia, promoviendo los valores y los principios liberales, dialogando con nuestra militancia, dialogando con nuestra ciudadanía y tomaremos una decisión política”, añadió.

Cristo se suma al exalcalde de Cali, Maurice Armitage, que también renunció a su candidatura tras los infructuosos intentos de unir el centro. El exmandatario aseguró que su renuncia tenía como fin “no fragmentar más la votación” que de momento cuenta con ocho aspirantes.

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“No hay nada a lo que le haya dedicado más tiempo que a mi candidatura presidencial: conformé un equipo competente con el que sacamos adelante nuestro plan de gobierno, diseñamos la publicidad de la campaña, separamos vallas, grabamos el video de lanzamiento y realizamos los trámites necesarios para la inscripción en la Registraduría”, comenzó diciendo el empresario a través de un comunicado este jueves.

Armitage aseguró que su renuncia se basa en la necesidad de “depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación”.

“Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana, pero también que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”, argumentó el exalcalde de Cali.