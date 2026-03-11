El candidato presidencial Juan Fernando Cristo anunció a Norma Constanza Vera Salazar como su fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones que se realizará el próximo 31 de mayo del 2026.
Vera es una destacada investigadora, docente universitaria y defensora de derechos humanos. También se ha destacado por su trabajo en temas de violencia de género, víctimas del conflicto armado y políticas públicas de paz.
Además, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en la formulación de políticas públicas y sectoriales, elaboración de planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y coordinación administrativa-financiera y alta gerencia en Instituciones Públicas.
Vera es Licenciada en necesidades educativas especiales de la Universidad del Magdalena, cuenta con una especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario y Magister en promoción y protección de los derechos humanos de la Universidad del Magdalena.
Se ha desempeñado como directora de la oficina de Desarrollo Social y Productivo de la Universidad del Magdalena. Fue secretaria del Interior del departamento del Magdalena en 2019 y luego asumió como gobernadora encargada durante el gobierno de Rosa Cotes.
Por su parte, fue fundadora y expresidenta de la Red de Mujeres del Magdalena.