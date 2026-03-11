BOGOTÁ. El ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, fue anunciado el pasado martes como la fórmula vicepresidencial del abogado, escritor y empresario Abelardo de la Espriella, para entrar en la recta final de las presidenciales con una propuesta de complementar la línea del considerado candidato sorpresa ‘outsider’ de derecha con la academia y la experiencia del ex jefe de la cartera económica del gobierno del expresidente Iván Duque. EL HERALDO habló con el economista y también ex rector de la Universidad EIA.

¿Cómo recibe este llamado de De la Espriella?

Lo recibo primero con una enorme responsabilidad, con el compromiso de aportarle al país mi experiencia, el liderazgo gerencial que he tenido, el manejo de situaciones difíciles, durante el covid y el poscovid, y aportarle el conocimiento que he recibido en la academia, pero sobre todo poderle aportar a Colombia que dejemos esta camorra, esta peleadera entre unos y otros y que le empecemos a hablar a la gente en positivo, con optimismo, sobre esos sueños de país, con esperanza, con esa construcción de la patria milagro que ha señalado Abelardo de la Espriella, en esas oportunidades que tiene Colombia en muchos sectores, en las posibilidades que tiene su talento humano siempre emprendedor y en el diálogo con las regiones y los territorios: hoy Colombia es un país de regiones que tiene que cuidarlas, consentirlas y trabajar con ellas para que este país salga adelante, y lo que no puede suceder es que caigamos en el abismo de la destrucción de nuestra democracia y de las instituciones.

¿Cuáles son sus expectativas para esta campaña?

Disfrutarla, estar en campaña es como estar en el Carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza, hay que gozársela, hay que disfrutar este espacio de diálogo con la gente, de cercanía con la gente, con mucha empatía, escuchando, pero sobre todo dándoles soluciones a los ciudadanos; no soluciones genéricas, hay que hablarle al ciudadano sobre cómo vamos a hacer para que tenga acceso a su vivienda, con crédito subsidiado, sobre cómo vamos a darle una respuesta al problema de la salud, para que no suceda lo de Kevin, que la gente tenga acceso a sus medicamentos; sobre cómo vamos a darle una respuesta a ese ciudadano que está agobiado con la extorsión, a ese independiente que tiene su negocito, su puesto de arepas que está extorsionado, eso no puede seguir sucediendo en el país. Hay que darle un a respuesta también a esa persona que está en el campo colombiano que tristemente quiere salir de ahí porque no encuentra oportunidades, porque no encuentra financiación barata, porque no encuentra acceso a tecnologías, asociatividad, hay que darles respuestas a esos campesinos, hay que darle respuesta al que tiene ese micronegocio, que es independiente con ese negocito que necesita acceso a la financiación para no terminar en el ‘gota a gota’ o en el ‘pagadiario’ agobiado en esos instrumentos que terminan llenándose de ilegalidad, eso no puede suceder en el país; o darle unas respuesta al joven, al que ni estudia ni trabaja, al ‘nini’ que tiene que tener acceso a un programa de ciclo corto para que desarrolle capacidades en tecnologías de cuarta revolución industrial, para que tenga bilingüismo, hay que darle respuestas a la gente no genéricas sino realmente a sus necesidades.

¿Cómo describe la fórmula con De la Espriella?

Es un gran complemento, la demostración de que Abelardo de la Espriella está listo y preparándose para gobernar, para administrar un Estado, en donde se necesita esa cercanía que él tiene con la gente, ese fervor que despierta dentro de los ciudadanos, pero simultáneamente tiene experiencia y conocimiento, y yo como vicepresidente estoy aportando ese talento de haber conocido los temas del país, de haber lidiado con situaciones muy difíciles en la pandemia, en la pospandemia, entonces veo esta como una dupla enriquecida que se está preparando para gobernar esta nación y demostrarle al país que tenemos que superar las narrativas del odio y el resentimiento, que tenemos que construir narrativas optimistas, basadas en la condición de la bondad del colombiano, el colombiano es bueno por naturaleza y quiere un mejor país para él y para su familia, entonces hay una dupla lista para construir una política de Estado y gobernar y proponerle al país un modelo basado en la esperanza.

¿Qué es lo primero que harían en el gobierno por ejemplo en materia económica?

Una de las primeras misiones es el día 8 o 9 de agosto estar con todo el equipo económico de gobierno en Washington y en Nueva York presentando a inversionistas internacionales, a calificadores de riesgo, cuál va a ser la estrategia de crecimiento de la economía colombiana, cómo vamos a lograr crecer más el sector empresarial, cómo vamos a traer más inversión; y dos, cómo vamos a hacer el ajuste fiscal necesario para que Colombia sea capaz de salir adelante de la destrucción de las finanzas públicas: ese mensaje es muy potente. Y desde ya hay que sentarse a presentarle al Congreso los proyectos de ley que tengan ese componente de ajuste fiscal que incluye reducción del tamaño del Estado, porque es insostenible en la condición actual; segundo, una modificación de esa estructura tributaria buscando favorecer al sector productivo para generar más empleo y dinámica de crecimiento; y tercero fortalecer el Comité Autónomo de la Regla Fiscal para darle más institucionalidad y más fuerza a ese instrumento para que se controlen los excesos fiscales tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo; y cuarto, una estrategia de eliminar ‘tramitomanía’, la gente está mamada de los trámites, de tanta burocracia estatal para aprobar cosas que hacen imposible la vida del ciudadano y el negocio; y quinto es que el 8 de agosto hay que darle una respuesta al sector de la salud, tenemos que disponer de recursos para dárselos al sector de la salud porque no podemos seguir en este escenario de crisis humanitaria, donde se mueren niños como Kevin porque no tuvieron acceso a un medicamento, eso es inaceptable, esto pasó de largo, nadie se dio cuenta de lo grave que es eso para un país.

¿Qué lectura hace del escenario político tras los resultados de las legislativas y las consultas?

Veo un escenario muy bonito, democrático, en donde lo importante es que las encuestas nos ponen en segunda vuelta y ojalá sea así, y veo también un escenario para construir unidad, bien sea a favor nuestra, si llegamos a segunda, o a favor de la doctora Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, si es del otro lado: lo que hay es que lograr unidad suficiente para enfrentar la otra orilla, que desafortunadamente va en la dirección de destruir nuestra democracia y nuestras instituciones, y ese no puede ser el camino.