Los ánimos se han ido caldeando dentro del recinto del Centro de Eventos Puerta de Oro conforme avanza el proceso de escrutinio de los votos depositados en Barranquilla en las pasadas elecciones legislativas y consultas interpartidistas.

Tras el paso de dos jornadas, las comisiones escrutadoras han destruido más de 300 votos que “inflaban” las arcas de algunos partidos políticos y no concordaban con la información de votos detallada en los formularios E-14.

Según pudo conocer esta casa periodística, las mayores irregularidades se vienen registrando en puestos de votación de la Institución Educativa Esperanza del Sur, donde se incineraron cerca de 150 votos para el Senado tras la revisión de las primeras tres mesas.

De igual manera, en un conteo que se hizo en otras mesas de votación de esta institución se destruyeron otros 50 votos más para la cámara alta.

Posteriormente, una comisión escrutadora también reportó alrededor de 58 votos para el Senado incinerados en la primera mesa de votación de la Institución Educativa Distrital Alberto Assa.

De esta manera, en otras tres comisiones se reportaron anomalías en el registro de los votos y la destrucción de 60, 47 y 90 tarjetas electorales, respectivamente.

Al respecto, varios delegados de los partidos políticos comentaron que “algunos jurados de votación, pese a estar capacitados, entregaron tarjetas electorales de diferentes circunscripciones y eso no se puede, porque infla los votos, entonces la norma dice que lo que está de más hay que destruirlo al azar y muchos pierden votos ahí”.

Así las cosas, en cada una de las comisiones escrutadoras se dio a conocer que se compulsarán copias de las irregularidades en los puestos de votación de la ciudad a la Procuraduría para establecer investigaciones y posibles sanciones en contra de los jurados de votación.

Cabe resaltar que al cierre de esta edición, la Registraduría Nacional reportó que en la ciudad de Barranquilla ya fueron escrutadas el 24 % de las 3.648 mesas que fueron habilitadas.