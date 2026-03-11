Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El exsenador y exembajador Roy Barreras fue el ganador de la consulta Frente por la Vida, en las elecciones del pasado 8 de marzo, por lo que buscará llegar a la Casa de Nariño y competir con otros aspirantes del progresismo como Iván Cepeda.

El hoy candidato presidencial, de la Fuerza por la Paz, le ofreció en las últimas horas a la escritora Carolina Sanín ser su fórmula vicepresidencial, sin embargo, ella no aceptó la propuesta.

La información fue revelada por el medio de comunicación Cambio Colombia, que indicó que la invitación fue planteada el pasado 9 de marzo, a través de Ángel Becassino, asesor del candidato presidencial.

Por su parte la escritora, aunque agradeció el ofrecimiento, señaló que “en esas campañas se come maluco y hay que hablar con demasiada gente”, por lo que decidió declinar dicha propuesta.

Sanín explicó al medio antes citado que no aceptó la posibilidad de integrar la fórmula vicepresidencial debido a lo que implica una campaña política.

En las últimas horas, el candidato presidencial ha intercambiado varios mensajes con la escritora a través de la red social X, donde Carolina Sanín ha dejado claro que votará por la izquierda pero no por las Farc.

“Voto por la izquierda y por la búsqueda de la paz, pero no quiero darle un voto de confianza a las Farc ni ser ambigua con la violencia. Voto por RB…”, escribió.

Mientras que el exsenador le manifestó: “Aún no tengo el honor de conocer personalmente a la escritora @SaninPazC, pero me honra que su decisión inteligente y absolutamente independiente sea #RoyPresidente. Como ella ha dicho: ‘Seremos millones’”.