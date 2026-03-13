Luego de que se conociera la muerte de Aldelso Fabián Nava Díaz, el adolescente de 17 años conocido con el alias de Fabián e involucrado en el crimen de las hermanas Hernández Noriega, ahora se conocen nuevos detalles del procedimiento realizado por el Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (CPBEZ), en el sector El Despertar, en Maracaibo, Venezuela, que derivó en la caída repentina de este joven.

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De acuerdo con las autoridades del vecino país, el menor emprendió su huida hacia Maracaibo a bordo de un bus en el que viajó durante al menos 12 horas, luego de la vinculación de la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía Seccional en el doble homicidio de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, en Malambo, Atlántico.

Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega de 17.

El adolescente intentó resguardarse en un sector conocido como El Despertar, cercano a la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo, pero lo que no sabía era que los mismos moradores del sector lo habían delatado ante las autoridades tras reportar su llegada desde hacía unos días.

Fue así como en medio de un operativo policial liderado por una unidad especial del CPBEZ logró ubicar al adolescente hasta interceptarlo. ‘Fabián’ corrió e ingresó a una vivienda en la que, al verse acorralado por los oficiales que ingresaban uno a uno, optó por dispararles, mismos que le respondieron de la misma forma hasta reducirlo.

Cortesía El operativo, organizado por el Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (CPBEZ), se registró en el sector El Despertar, en Maracaibo.

“Éste (Fabián), ante la presencia de los uniformados, corrió e ingresó a una vivienda donde sin mediar palabras disparó contra los uniformados, quienes se vieron en la necesidad de repeler el ataque, donde resultó herido de gravedad siendo llevado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta, donde certificaron su muerte minutos después”, explicaron las autoridades mediante un comunicado.

Cortesía Aldelso Fabián Nava Díaz alias Fabián, de 17 años, falleció en el Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta, en Maracaibo.

Posterior al ataque, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pistola calibre 380 y un teléfono móvil, con el que se presume que mantenía contacto con familiares y allegados, a quienes días antes de partir les informó sobre su plan de escape.

“De la intervención legal donde murió ‘Fabián’ tuvo conocimiento la Fiscalía 45 del Ministerio Público, en el sitio de la confrontación las autoridades colectaron como evidencia un arma de fuego tipo pistola calibre 380 y un teléfono móvil (…) Se conoció que la autoridades colombianas ofrecían de recompensa 20 millones de pesos para dar con el paraderos de los implicados en la muerte de las hermanas Hernández Noriega”, culmina el documento.

Asimismo, esta casa editorial recibió al menos tres fotos del cadáver de la víctima, misma que fue reconocida gracias a los tatuajes que presenta en su brazo izquierdo, al igual que otros rasgos que, por temas de confidencialidad y leyes, se mantienen en absoluta reserva.

Cortesía Fotografía del cadáver de Aldelso Fabián Nava Díaz alias Fabián, quien fue identificado por los tatuajes en su brazo de derecho.

No obstante, se conoció además que alias Fabián no se encontraba solo durante el asedio, sino también un joven que, al verlo caer en medio del tiroteo, se dio a la fuga hacia un rumbo desconocido.

Las autoridades investigan si el fugitivo también estaría vinculado en el doble homicidio de las Hernández.

La participación de ‘Fabián’ en Malambo

Esta casa editorial conoció por medio de una fuente judicial que el rol que cumplió alias Fabián en el crimen de las hermanas Hernández habría sido el de cómplice de los asesinos. Es decir, este les insistió a las menores para que llegaran a la supuesta fiesta de Martes de Carnaval, en Malambo.

Basados en los testimonios de Maricruz Noriega, madre de las víctimas, el hoy occiso habría citado a las jovencitas en plenos carnavales mediante una videollamada en la aplicación de mensajería WhatsApp.

Jhony Olivares Maricruz Noriega, madre de las menores, permanece en una tristeza profunda.

“Sheerydan era novia del ‘Tata’ y el novio de Keyla era ‘Fabián’. Ellas me los mostraban por teléfono (…) Yo estaba acostada en mi cuarto cuando las escuché hablar por videollamada y ‘Fabián’ les dijo que fueran inicialmente, pero luego dijo que no. Cuando yo les pregunto sobre eso ellas inmediatamente cuelgan la llamada”, expresó en su momento la progenitora.

Tras el asesinato de las menores, alias Fabián habría decidido marcharse para otras tierras tras recomendaciones de familiares y amigos. Sin embargo, acabó muriendo en su natal Venezuela.

La investigación no cesa

Es importante mencionar que de este crimen la Policía Metropolitana de Barranquilla ha logrado la captura en tiempo récord de Juan David Taboada Oliveras, alias Tata, de 19 años, y la aprehensión un menor conocido con el alias de ‘El Mono’ o ‘Erick’, quien fue asegurado en el Centro de Reeducación El Oasis, ubicado en el municipio de Soledad.

Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de Tata, quien habría sido uno de los sujetos que sacó de la casa en La Sierrita a las hermanas Hernández.

La ubicación de estos dos sujetos fue posible gracias a un accidente de tránsito que ambos sufrieron el pasado 26 de febrero en el municipio de Puerto Colombia en el que resultaron varios jóvenes heridos en medio de unos piques de motos.

Tras el choque, los lesionados fueron trasladados de urgencia en una ambulancia hasta la Clínica Altos de San Vicente, ingresando a las 12:15 a. m. Justo en ese momento, los agentes de turno del GAULA se percataron de que el teléfono que habían interceptado nuevamente había arrojado luz verde tras estar inoperativo desde hacía varios días.

Aquel destello los condujo hasta el norte de Barranquilla, justamente a la Clínica Altos de San Vicente.

Al llegar, los uniformados conversaron con los médicos de turno y, al preguntar por unos jóvenes con ciertos rasgos físicos, los médicos simplemente confirmaron lo que se temían: aquellos muchachos que habían sufrido el accidente eran los mismos que estaban implicados en la desaparición de las Hernández.

No obstante, las autoridades presumen que de este crimen estén vinculadas otras tres personas, entre ellas una jovencita, al parecer, de la misma edad de una de las fallecidas.