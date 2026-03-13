La víctima fue identificada como Kira Paola Meola Pernett, de 30 años, quien se encontraba al interior de su vivienda, ubicada en la calle 6A con carrera 63 del pasado 12 de marzo, cuando llegó un hombre vestido con uniforme de la empresa Gases del Caribe.

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De acuerdo con la información conocida, la presencia del supuesto trabajador generó confianza en la mujer, quien se acercó a la ventana de la habitación principal y comenzó a conversar con él.

En medio del dialogo, el sujeto desenfundó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones impactándola en el abdomen y en el hombro izquierdo.

Tras el ataque, la mujer fue auxiliada por familiares y trasladada inicialmente a una IPS del sector de Villa Olímpica. Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue remitida a la Clínica Reina Catalina, donde permanece bajo atención médica.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron la investigación para esclarecer los móviles del atentado y dar con la identidad del responsable.