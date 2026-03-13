Un atentado sicarial registrado en la mañana de este viernes 13 dejó como resultado la muerte de un hombre en el sector conocido como El Boliche, ubicado en la carrera 41 con calle 28, en la zona del mercado de granos, en el centro de Barranquilla.

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De acuerdo con las primeras versiones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en el sector cuando fue abordada por un sujeto armado que, sin mediar palabra, le disparó directamente en la cabeza.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar mientras el hombre quedó tendido en plena vía pública, generando alarma entre comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona.

Testigos del hecho señalaron que el fallecido, presuntamente, se dedicaba a la actividad de ‘cobradiario’.

Minutos después del crimen, uniformados de la Policía llegaron al lugar de los hechos para acordonar el área e iniciar las primeras labores investigativas.