El capitán de Junior, Teófilo Gutiérrez, no ocultó su inconformidad tras la derrota 2-1 frente a Deportivo Cali, en el estadio Romelio Martínez, aunque también dejó claro que el equipo ya tiene la mirada puesta en su debut en la Copa Libertadores ante Palmeiras.

El delantero analizó lo sucedido en el compromiso, señalando que “nosotros esperábamos un 4-4-2, pero algo vio su entrenador que cambió a línea de cinco en el fondo. Nos costó un poco la profundidad, el llegar ahí, el estar tranquilo. Ellos vinieron a hacer su juego. Por momentos exageraron, se tiraron, quemaron tiempo, pero hay que entender que el partido los llevó a eso. Nosotros, a seguir mejorando para lo que viene”.

Sobre la identidad futbolística del equipo, Teo fue enfático en defender la propuesta que llevó al título el semestre anterior. “Yo creo que el equipo está diseñado y entrenamos teniendo la pelota. El semestre pasado quedamos campeones así, respetando al balón. Este es un equipo que juega bien, que tiene dos extremos con pierna cambiada, dos volantes intensos y dinámicos como son Rivas y Ríos, y luego está Sarmiento que nos da un toque especial con su zurda. Ellos se pararon bien, nosotros llegábamos bien a tres cuartos, pero ahí no encontrábamos ese último pase. Ellos se encerraron bien y nosotros comenzamos a pelotear, que no era la idea. Ellos encuentran dos o tres contras y fueron efectivos. Luego el árbitro manejó mal el partido. Ellos vinieron a buscar el resultado y se llevan algo que no merecieron, pero así es el fútbol”, afirmó.

Pese al tropiezo, el experimentado atacante destacó el momento competitivo del equipo y la cercanía de la clasificación en la Liga I-2026.

“Creo que hemos encontrado un ritmo de competencia muy bueno. Estamos dentro de los ocho luego de quedar campeones. Estamos ahí, con dos triunfos aseguramos la clasificación. Estamos peleando y depende de nosotros. Ahora viene la Copa Libertadores que es un torneo que todos quieren jugar y nosotros tenemos el privilegio de estar ahí como institución grande que somos. Nos enfrentaremos al mejor de Sudamericana que es Palmeiras, por su nómina, por su entrenador y porque ha ganado la Libertadores varias veces. Es lindo competir a ese nivel. La medida nos va a ir llevando al punto de lo que queremos hacer en el torneo internacional, pero estamos óptimos para competir. Vamos a respetar a Palmeiras, son los favoritos, pero nosotros vamos a dejar todo por la institución”, expresó.

Finalmente, el capitán rojiblanco resaltó el respaldo de la afición y el compromiso del grupo de cara al reto internacional.

“La gente sabe la clase de competencia que vamos a jugar, están muy motivados y sé que nos van a acompañar, y eso nos motiva. Tenemos un compromiso muy grande. Este es un torneo que todos quieren jugar y a eso hay que darle valor. Y como uno de los lideres me siento muy contento porque este equipo nunca se rinde, a pesar de las caídas de los compañeros, las lesiones, los malestares, fiebres, algún virus, siempre hemos respondido. Y somos un verdadero equipo. Ahora hay que descansar para ir por todo el miércoles ante Palmeiras en Cartagena, ante nuestra gente”, concluyó.