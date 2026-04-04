El “banderazo” de Alianza Lima previo al clásico del fútbol peruano contra Universitario de Deportes acabó este sábado con al menos un muertos y 47 heridos, en un incidente ocurrido dentro del estadio del equipo blanquiazul por causas aún desconocidas, si bien se contempla una posible avalancha humana.

Lamentamos profundamente la partida de nuestro hincha, Freddy Rony Cornetero Cueva.



Se fue uno de los nuestros, de aquellos que sienten estos colores en el alma.



Acompañamos con todo el corazón a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/JKfMx4HAAl — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) April 4, 2026

Aunque las autoridades peruanas habían reportado inicialmente decenas de heridos por la caída de un muro o estructura del estadio de Alianza Lima, esto fue posteriormente descartado al constatar que las instalaciones del recinto deportivo estaban sin afectación.

La concentración se realizó en la tribuna sur del estadio, donde habitualmente se asienta la barra brava aliancista, en la que pudo haber un exceso de asistentes así como una posible reyerta entre integrantes de la barra brava.

¿QUIÉN ORDENÓ ABRIR LAS PUERTAS?

Minutos antes del hecho luctuoso en el interior del Estadio de Alianza Lima, esta era la situación en Isabel La Católica donde ya hubo enfrentamientos y refriegas entre facciones de barra.

Los hinchas de cualquier club se pueden autoconvocar en la… pic.twitter.com/78hs6SHE5k — FITO PALAO (@GARRACREMAYROJO) April 4, 2026

En diversos vídeos difundidos en redes sociales por asistentes a esta concentración se observa en un momento el ingreso de una gran multitud de gente a la tribuna sur del estadio, que ya lucía llena, e instantes después gritos de desesperación y personas tratando de pasar unas encima de otras, incluidos niños entre el público.

Producto de ese aplastamiento, una persona murió aparentemente asfixiada, mientras que otras decenas más quedaron prácticamente inconscientes en el piso, conforme se observa en otra serie de vídeos que diversos testigos han publicado en redes sociales.

Tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima, como el municipio limeño de La Victoria, en cuya jurisdicción se encuentra el estadio de Alianza Lima, indicaron en sendos comunicados que el popular “banderazo” no contaba con los permisos respectivos ni garantías de seguridad para su celebración.

🚨🇵🇪 #ÚLTIMAHORA | Tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) durante un banderazo de Alianza Lima previo al clásico ante Universitario de Deportes. 🚑⚠️ Autoridades descartan colapso estructural de una barda y confirman estampida humana de hinchas, lo que dejó un… pic.twitter.com/J8icOkY4dT — GlobaLAT (@globaLATvideo) April 4, 2026

Por su parte, el club Alianza Lima, el más popular dentro de Perú, lamentó en otro comunicado lo ocurrido y señaló que “desde el primer momento se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencia, brindando asistencia oportunidad a los afectados y a sus familiares”.

“Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación”, señaló la institución deportiva.

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, indicó en declaraciones a la emisora RPP que este tipo de banderazos son habituales y que hasta ahora no había habido incidentes. “Es un evento interno, no es un evento comercial ni con entradas. No era un espectáculo, sino algunos (hinchas) asistiendo al estadio”, apuntó el dirigente.

Un muerto y al menos 47 heridos en "una emergencia" en el estadio Alejandro Villanueva en la ciudad de #Lima, durante el banderazo de Alianza Lima, informan medios de #Perú.



"Parece que ha sido la misma barra que ha estado presionando entre ellos y ha habido un desenlace fatal.… pic.twitter.com/b0fbmymPe2 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 4, 2026

Mientras, la Liga 1, el torneo de primera división de Perú, ratificó para este sábado el encuentro entre Universitario y Alianza Lima, con lo que disipó cualquier rumor de un posible aplazamiento del clásico.