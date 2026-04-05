Todo está listo para el debut de Junior en la Copa Libertadores 2026. Los rojiblancos, que vienen de perder 2-1 ante el Deportivo Cali, tendrán en frente a un rival de peso, bravo, de los grandes: el Palmeiras de Brasil, tricampeón del máximo torneo continental.

‘El Verdao’ no necesita carta de presentación, porque su presente lo dice todo. Actual líder de ‘Brasileirao’, campeón del Paulista y finalista de la pasada Copa Libertadores, cayendo en la final ante el otro gran dominador del continente en los últimos años: el Flamengo.

Enfrentar hoy al Palmeiras parece ser un ‘kamikaze’, pero ahí está el reto de Junior, lograr equiparar medianamente fuerzas ante uno de los grandes favoritos al título, conscientes que la distancia nominal es inmensa.

EL HERALDO hace un análisis de la actualidad del Palmeiras, equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira, con el que ya ganó dos Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, dos Brasileirao, una Copa de Brasil, una Supercopa y cuatro campeonatos Paulistas, en un proceso exitoso que ya acumula cinco años y cinco meses aproximadamente.

Arias lleva dos goles en el Brasileirao.

Líder del Brasileirao

El inicio de temporada de Palmeiras en la Serie A Betano 2026 confirma la vigencia de un proyecto consolidado: líder con 22 puntos en nueve jornadas, el equipo de Abel Ferreira ha construido su dominio sobre una base de regularidad, equilibrio táctico y una notable eficiencia ofensiva.

Con un registro de siete victorias, un empate y una derrota —ayer, al cierre de esta edición visitaba al Bahía—, el ‘Verdao’ ostenta un rendimiento del 78% y un promedio de 2,44 puntos por partido, cifras propias de candidato al título desde el arranque. A nivel ofensivo, suma 19 goles (más de dos por encuentro), mientras que ha recibido nueve, lo que refleja un balance positivo aunque con margen de mejora defensiva.

Uno de los rasgos más destacados es la distribución del gol: ningún jugador monopoliza la producción ofensiva. Futbolistas como Vitor Roque —exjugador del FC Barcelona—, José ‘el Flaco’ López —actual jugador de la selección Argentina— y Allan Andrade Elias lideran con tres anotaciones cada uno, mientras que defensores como Gustavo Gómez —capitán y ya un referente histórico del equipo— también aportan, evidenciando un equipo coral más que dependiente de una figura.

En términos tácticos, Palmeiras ha alternado sistemas, pero con clara preferencia por el 4-2-3-1, esquema que le permite ocupar bien los carriles interiores, sostener la presión tras pérdida y liberar a sus extremos. También ha utilizado variantes como el 4-4-2 en función del rival, aunque el modelo base se mantiene reconocible.

La solidez como local ha sido otro pilar: en casa ha sumado 15 de los 22 puntos, lo que explica gran parte de su liderato. A esto se suma una evolución sostenida en la tabla, alcanzando el primer lugar desde las primeras fechas y manteniéndose en la cima con consistencia. Como visitante, su promedio baja, pero sin ser alarmante, sumando hasta el momento siete de 12 disputados (ayer jugaba su quinto partido por fuera)

Campeón del Paulista

El buen momento no es casualidad. Palmeiras ya había dado señales de su nivel al conquistar el Campeonato Paulista 2026, donde se coronó campeón tras imponerse en la final a Novorizontino, alcanzando su título número 27 en la competición.

Ese título no solo reforzó la confianza del plantel, sino que permitió a Ferreira consolidar automatismos tácticos y rotaciones que hoy se traducen en rendimiento liguero. El equipo llega al debut en la Copa Libertadores con una estructura aceitada y una identidad clara en fase ofensiva.

Abel Ferreira suma 11 títulos en sus cinco años como DT del Palmeiras.

Su once base

En cuanto a la formación base reciente, el equipo ha repetido una estructura cercana con: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira; Allan Elias, Mauricio, Jhon Arias; José ‘Falco’ López.

Este once refleja el equilibrio entre experiencia (Gómez, Freitas, Pereira y el colombiano Jhon Arias, refuerzo de lujo para este 2026) y dinamismo ofensivo, con extremos que atacan espacios y un ‘9’ con capacidad de fijar centrales como el Flaco López, teniendo en la recámara más pólvora en los pies de Vitor Roque. Todo un lujo.

Perdieron en la pasada fecha Fifa al uruguayo Joaquín Piquerez, lesionado de gravedad. Su reemplazo saldrá entre los brasileños Jefte y Arthur Gabriel.

Este sólido presente volverá a ponerse a prueba en el plano internacional, donde tienen el gran reto de volver a ganar la Copa Libertadores. El último título continental lo obtuvieron en 2021 y a partir de ahí se les ha resistido, jugando dos semifinales y una final en las últimas cuatro ediciones.

Su nueva aventura en el máximo torneo continental será ante Junior, en el estadio Jaime Morón de Cartagena. La delegación verdiblanca arribará esta noche a ‘la Heroica’ y trabajará el martes para afinar detalles de cara a este compromiso, programado para las 7:30 p.m.

En síntesis, Palmeiras combina resultados y funcionamiento: lidera con autoridad, tiene profundidad de plantilla y mantiene una idea de juego estable. Si logra ajustar su balance defensivo y sostener la regularidad fuera de casa, su candidatura al título no solo será firme, sino difícil de discutir.