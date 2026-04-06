En la tarde de este domingo 5 de abril, en el último día de la Semana Santa, cuando turistas acostumbran a visitar las principales playas del país y otros sectores turísticos, la tranquilidad de la isla de Tierrabomba, ubicada al borde de la bahía de Cartagena, se vio interrumpida cuando sicarios llegaron en lancha hasta esta zona y acribillaron a un hombre.

Leer más: Melissa Cure se casa y emociona con una boda íntima y elegante

De inmediato, el pánico se apoderó de las personas que se encontraban en el sector de Fénix Beach, una exclusiva playa de esta isla.

En ese momento no se conocía la identidad de la víctima, sin embargo, las autoridades horas mas tarde revelaron que se trataría de José Danilo Oviedo Chacón, conocido con el alias de ‘El Patrón’, un poderoso narcotraficante de la Costa Caribe.

El nombre de José Oviedo no es desconocido para las autoridades, ya que en reportes policiales de 2013 aparecía ligado a operaciones contra redes que conectaban a alias Megateo con alias Chucho Mercancía, señalado como responsable de adquirir base de coca, transportarla y procesarla para después sacarla por el Caribe hacia Centroamérica y Europa en lanchas rápidas.

Cabe señalar, que ‘El Patrón’ fue arrestado ese mismo año por liderar presuntamente una banda con vínculos al Clan del Golfo y al EPL. Incluso, una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) también lo mencionó entre personas cuyo historial habría motivado intentos de remover información de internet.

Ver también: Santiago y José Antonio miran la vida a través de la ceguera del mal de Nohl

Según testigos y personas cercanas, a pesar de dicho expediente, José Danilo era visto contantemente en Barranquilla rodeado de más de diez escoltas, y tenía, al parecer, negocios en sectores como Villa Carolina, entre ellos un estanco y cavas que eran frecuentados, de acuerdo a dichas versiones, por hombres de confianza, camionetas y movimientos que daban cuenta del poder económico que aún conservaba.