Dos años después de haber bajado del trono del Carnaval, Melissa Cure vuelve a acaparar miradas. La mujer que conquistó a Barranquilla con su elegancia y carisma como soberana 2024 decidió dar un paso importante en el amor y la construcción de una nueva vida.

A través de sus redes sociales, confirmó su matrimonio con Jorge Almeira, acompañado de una serie de fotografías donde se le ve sonriente, con los ojos brillantes, mostrando el anillo y sellando la unión con un beso que marcó el inicio de una nueva etapa.

Días antes, Meme había comenzado a tejer, poco a poco, el relato de su boda. Siete publicaciones permitieron a sus seguidores asomarse a los preparativos como la elección del vestido, los momentos previos, la despedida de soltera.

Ese estilo también se reflejó en la ceremonia. Este sábado 4 de abril, en un ambiente reservado, se llevó a cabo una boda civil íntima. Solo estuvieron los más cercanos, aquellos que como ella misma dijo “recargan el corazón”.

“Llegó el día. Después de unos días llenos de emoción y momentos que se quedan, acompañada de mi familia y de las personas que me recargan el corazón. Que la vida nos siga regalando eso que nos mueve, nos enseña y nos une más. A construir, a caernos y volvernos a elegir siempre. Hoy te digo que sí, para que esta vida sea nuestro mejor baile”.

El vestuario que utilizó fue creación de la diseñadora Beatriz Camacho. Es blanco y está hecho en encaje, con un diseño delicado y muy elegante. La parte de arriba es ajustada, tipo corsé, lo que ayuda a resaltar su figura. El escote es suave, en forma de corazón, y tiene mangas largas transparentes que le dan un toque romántico.

La falda es ligera y cae con naturalidad hasta el suelo. También es de encaje y tiene un efecto un poco transparente, que deja ver sutilmente las piernas, haciéndolo ver moderno pero sin perder elegancia.

Ahora, la atención se traslada hacia lo que vendrá que será su boda religiosa. Y con ella, la expectativa vuelve a crecer. Porque si algo caracteriza a Melissa Cure es su sentido estético, ese que la convirtió en una de las reinas mejor vestidas y más recordadas de los últimos años.