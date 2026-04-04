El lanzador colombiano José Quintana fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por los Rockies de Colorado debido a una tensión en el tendón de la corva derecha.

Quintana, uno de los brazos de mayor experiencia en la rotación, había venido cumpliendo con salidas sólidas en sus primeras apariciones, aportando control y liderazgo desde la lomita. Sin embargo, la molestia física obligó al cuerpo técnico y médico del equipo a tomar la decisión de apartarlo temporalmente, priorizando su recuperación y evitando un riesgo mayor que pudiera derivar en una lesión más grave.

Aunque el diagnóstico inicial no apunta a una afectación de larga duración, este tipo de lesiones musculares suelen requerir un manejo cuidadoso, especialmente en lanzadores, cuyo desempeño depende en gran medida de la estabilidad y potencia en la zona baja del cuerpo. La organización espera que el zurdo pueda completar su proceso de rehabilitación dentro del plazo establecido y regresar sin contratiempos.

La baja del colombiano representa un desafío para los Rockies, que deberán reorganizar sus piezas en el cuerpo de abridores mientras recuperan a uno de sus hombres más confiables. Además, supone un golpe para la representación latinoamericana en el equipo, donde Quintana se ha consolidado como referente por su trayectoria en Grandes Ligas.

Por ahora, el enfoque está en su evolución día a día, con la esperanza de que el descanso y el tratamiento adecuado le permitan a Quintana volver al montículo en plenitud de condiciones. Mientras tanto, el equipo deberá encontrar respuestas en su roster para suplir una ausencia.