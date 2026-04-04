Estamos dos escalones por debajo de Francia, expresó el técnico de la selección Colombia Néstor Lorenzo. Tiene razón, y tal vez un escalón más, si consideramos la supremacía demostrada en el partido anterior por el ‘equipo B’ de los franceses. Lo cual no significa que la selección colombiana no pueda adquirir o recuperar un nivel que le permita ser competitivo para afrontar el Mundial.

El ideal sería parecerse o acercarse a la calidad y sincronización del juego de Francia, hoy por hoy uno de los grandes favoritos para coronarse campeón del mundo, pero esa no es la prioridad de Lorenzo y sus futbolistas. Primero, porque no hay tiempo y no hay el talento humano suficiente, y, además, porque son pocos los seleccionados de este Mundial que poseen un nivel de juego tan afinado como el francés.

La prioridad, a solo 73 días del debut, es mirar qué futbolistas en este periodo logran alcanzar o mantener un nivel de competencia adecuado para ser verdaderamente confiables. Y, por lo tanto, elegibles entre los 26.

Período para tomar las decisiones más con razones y menos con emociones. Más con argumentos y menos con sentimientos. Es un momento para no dejarse atrapar por el agradecimiento hacia uno o algunos jugadores que le ayudaron a vivir como técnico su primer Mundial, sino por lo que estrictamente dicte la actualidad futbolística de esos jugadores. Y luego sí, exprimir al máximo los 20 días de convivencia y ensayos para reencontrar las pulsiones individuales y las coordinaciones grupales que, aún con altibajos, logró exponer de buena forma en varios de sus compromisos anteriores. Esa es la única y verdadera tarea. Después, ya veremos, la competencia dirá. Los mundiales suelen ser arrogantes, selectivos.