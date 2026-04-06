Un reciente estudio realizado por la Federación Nacional de Departamentos ha vuelto a poner en evidencia el contrabando de cigarrillos, una problemática que sigue atentando directamente contra las finanzas de los entes territoriales del país.

De acuerdo con el ‘Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’, realizado junto con la firma Invamer, el Caribe colombiano alcanzó picos sorprendentes durante el 2025 y se consolidó como la zona con la mayor presencia de cigarrillos ilegales del país.

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También se puso de presente que el contrabando de cigarrillos alcanzó el 38 % del consumo nacional, con un aumento de dos puntos porcentuales frente a 2024. Esa cifra corresponde, según el informe, a la más alta que se ha registrado desde el 2011, lo que estima una pérdida de $1,1 billones en el recaudo del impuesto al consumo de cigarrillos para los 32 departamentos y el Distrito de Bogotá.

Didier Tavera, Director ejecutivo de la FND, expresó que “el aumento del contrabando y de la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia. Hemos venido advirtiendo que este flagelo no es un fenómeno aislado, sino que hace parte de economías criminales estructuradas, que financian grupos armados ilegales y que están asociadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de activos, lo que impacta directamente la seguridad de los departamentos”.

Agregó, además, que “este delito sin duda va más allá de los 1,100 billones de pesos que están perdiendo anualmente en recaudo las gobernaciones y el Distrito Capital. Estamos ante una preocupante amenaza contra la vida, la seguridad, la salud, la educación, el deporte y la sostenibilidad territorial”.

¿Para qué es el impuesto?

En el país, el recaudo proveniente del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado tiene una destinación específica por ley, orientada principalmente a financiar el bienestar social en las regiones.

El sistema de salud es su destino principal y así se encuentra consignado en la Ley 1819 de 2016. En ese sentido, un rubro de estos recursos se destina específicamente a financiar el régimen subsidiado para que la población más vulnerable tenga acceso a servicios médicos.

Además, históricamente, desde la ley 30 de 1971, un porcentaje del impuesto ha estado vinculado al fomento del deporte. Actualmente se financian programas del Ministerio del Deporte y entes deportivos departamentales, como al apoyo a deportistas de alto rendimiento y mantenimiento de infraestructura deportiva regional.

Lo que se pierde en el Caribe

El Heraldo. El contrabando de cigarrillos es un grave problema para la economía de los departamentos.

Según los datos consolidados en el estudio, la media nacional de cigarrillos de contrabando en el mercado es del 38 %, pero en los departamentos del Caribe, la situación está fuera de control.

En el Atlántico la media es del 48 %, eso quiere decir que de cada 100 cigarrillos en el mercado, 48, casi la mitad, son de contrabando.

Pero las cifras se ponen más críticas en otros departamentos: en La Guajira la cuota es del 94 %, en el Cesar es del 79 %, en Magdalena del 76 %, en Sucre se calcula que es del 72%, en Bolívar del 71%, finalmente, Córdoba, que es la que menos tiene, con el 54 %.

San Andrés, que tenía solo el 2 % de comercio ilegal de cigarrillos vio un repunte al 12 % en el último año, que aunque está por debajo de la media nacional, preocupa profundamente por el aumento de 10 puntos porcentuales en su medición.

“Solo entre Bolívar, Magdalena y Atlántico la pérdida fiscal estimada anual supera los $190 mil millones. Es decir, el 10 % de todo lo que se pierde anualmente a nivel nacional, cifra que asciende a $1,18 billones”, apuntó Martín Orozco, gerente general de Invamer.

Los estudios realizados lograron identificar que las marcas ilegales que mayor cuota de mercado tienen en el Caribe colombiano son Rumba (12,8% de participación de mercado) y Carnival (6,3%).

Adicionalmente, se cree que la mayoría de estas marcas serían traídas de forma irregular desde los mercados de Estados Unidos, con el 11,7 %. El otro país desde donde viene gran cantidad de tabaco es de Uruguay con el 7.5 %. El tercer país es Corea del Sur con el 7.1 % de los cigarrillos ilegales proviniendo de ese país.

Panorama en el Atlántico

Nini Yohana Cantillo Estrada, secretaria de Hacienda del Atlántico explicó a EL HERALDO las consecuencias que trae para las finanzas departamentales el flagelo de los cigarrillos ilegales en el mercado: “El Atlántico ha sido significativamente afectado por el contrabando de cigarrillos, un fenómeno que no solo genera una competencia desleal frente al comercio legal, sino que también debilita el mercado formal y afecta de manera directa los ingresos fiscales del departamento”.

Además, alertó que detrás de este proceso no se encuentran redes dedicadas exclusivamente al contrabando, sino que se ha logrado detectar estructuras delincuenciales que tienen relación con la comercialización de drogas y otros hechos al margen de la ley.

“Esta actividad está siendo operada por estructuras criminales que no solo controlan el contrabando de cigarrillos, sino que también estarían vinculadas al tráfico de drogas. Por eso, el apoyo que hemos recibido de la Federación Nacional de Departamentos, así como de la Policía, el Ejército y los entes de investigación, ha sido fundamental. Enfrentar este fenómeno requiere un trabajo articulado, porque definitivamente no podemos hacerlo solos”, anotó.

Con el fin de combatir estas estructuras se ha implementado el Comité Interinstitucional Anticontrabando. En este comité no solamente hace parte la Gobernación, sino también hace parte de la Policía del Atlántico y la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Policía Fiscal y Aduanera, la Dian, la Federación Nacional de Departamentos, el Ejército Nacional, la Fiscalía y la Sijín, con la cual tienen que rendir más de 800 operativos mensuales, entre visitas de control e incautaciones.

“Necesitamos fortalecer los operativos de control y decomiso de mercancía; para ello es clave el apoyo de la Fiscalía, que nos permita intervenir en lugares a los que actualmente no tenemos acceso. De manera paralela, adelantamos campañas de sensibilización ciudadana y trabajamos articuladamente con departamentos vecinos”, agregó.

Al tiempo que explicó que “el Atlántico se ha convertido en un corredor estratégico entre La Guajira, Magdalena y Bolívar, territorios con conexiones rápidas por vía terrestre, fluvial y marítima, lo que facilita estas dinámicas ilegales”.

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Finalmente, según los datos aportados por la secretaria de Hacienda, entre $3 mil y $3.500 millones mensuales que le dejan de entrar a las arcas del departamento por el comercio ilegal del cigarrillo, dinero que podría servir para pagar cada mes los giros al Adres para equilibrar el sistema de salud departamental.