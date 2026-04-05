En medio del desarrollo del Plan Retorno de Semana Santa, más de 196 mil vehículos se han movilizado en las vías del Atlántico, según el más reciente reporte entregado por las autoridades hasta la mañana de este domingo 5 de abril.

El balance, de acuerdo con la Dirección de Tránsito del Atlántico, es positivo en materia de movilidad y seguridad vial, destacando que no se han registrado víctimas fatales en las vías nacionales ni en la red secundaria del departamento.

Durante la jornada, las autoridades han mantenido presencia en puntos estratégicos como Baranoa, Santa Verónica y el kilómetro 7 en jurisdicción de Suan, donde se adelantan controles y acciones preventivas para garantizar la seguridad de los viajeros que retornan a sus destinos.

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En cuanto a la accidentalidad, aunque no se reportan víctimas fatales, sí se han presentado algunos siniestros con personas lesionadas. Entre ellos, un accidente ocurrido el 2 de abril en la Vía Cordialidad, a la altura de Pital de Megua, que dejó tres heridos tras el choque entre un bus de servicio público y un furgón.

También se registraron incidentes en municipios como Santo Tomás y Juan de Acosta, así como un accidente en la vía Barranquilla–Santa Marta el sábado 4 de abril, que dejó dos personas lesionadas.

En materia de control, las autoridades han impuesto comparendos, realizado pruebas de alcoholemia —con al menos un caso positivo— y efectuado inmovilizaciones de vehículos, como parte de las acciones para prevenir siniestros viales durante la jornada.

Además, durante la Semana Santa se implementaron restricciones a la circulación de vehículos de carga pesada en diferentes horarios, con el objetivo de facilitar la movilidad en los principales corredores viales del departamento.

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Asimismo, se presentaron bloqueos temporales en vías como Galapa y la Vía al Mar, los cuales fueron atendidos oportunamente por las autoridades, permitiendo restablecer el flujo vehicular mediante el uso de rutas alternas.

“El balance ha sido satisfactorio. La movilidad ha sido muy buena y no hemos tenido víctimas fatales en las vías”, indicó el director de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito, en medio del desarrollo del Plan Retorno que continúa durante el día.

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