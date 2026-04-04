El técnico de Junior, Alfredo Arias, no escondió su preocupación tras la derrota 2-1 frente al Deportivo Cali en el estadio Romelio Martínez, aunque dejó claro que su equipo ya pasa la página y se enfoca en el debut por la Copa Libertadores ante Palmeiras.

El entrenador reconoció las dificultades que ha tenido su equipo en condición de local y fue autocrítico con el rendimiento mostrado. “Sin duda que nos ha costado de local, cuando no nos costaba. Hoy varios de mis jugadores se resbalaban, se caían en jugadas. Esta es otra localía, porque cambiamos de estadio, y quizá nos ha costado. De un escenario que hicimos respetar mucho el semestre pasado, pasamos a otro que donde no hemos podido repetir eso. Pero ese es un problema nuestro, tenemos que resolverlo nosotros, nadie más. Hay que darle la vuelta y ganar”, afirmó.

Arias también lamentó la falta de contundencia, un factor que terminó inclinando el resultado en contra de su equipo. “Esta vez nos costó tener la tranquilidad para definir mejor, porque otra vez tuvimos las chances y no definimos bien, o tuvimos una jugada que creamos bien y nos pusimos nerviosos en el último pase. Eso nos llevó a que el rival en una contra se pusiera en ventaja. Y en el segundo tiempo, con todos arriba, nos hacen un segundo gol, en una jugada desafortunada de Lucas (Monzón), que la pierde en el medio y nos agarran a la contra. Pero nosotros tuvimos dos o tres jugadas antes para marcar y no pudimos hacer el gol. El fútbol se define en las áreas, ellos lo hicieron bien, fueron efectivos, y nosotros no”, expresó.

En medio del análisis, el técnico destacó el desempeño individual de Jhomier, a quien respaldó pese a los señalamientos tácticos. “Jhomier hizo un muy buen partido. No es problema de él que ataquen y que nosotros no hayamos cubierto su espalda. Eso tiene siempre un trasfondo estratégico y táctico que no supimos cumplir. Pero Jhomier hizo un muy buen partido, ojalá que lo pueda repetir —ante Palmeiras—, porque nosotros queremos tener ese tipo de jugadores en cancha, que arriesguen. En el segundo tiempo hizo mucho por el equipo, incluso algunas jugadas que él creo nosotros no supimos definirlas. Entonces, más que pensar por qué Jhomier va y le agarran la espalda, debo pensar qué hacer para que él siga subiendo y que nosotros hagamos mejor los relevos”, manifestó.

Pese al golpe, el enfoque del equipo ya está puesto en el reto internacional de la Copa Libertadores —debutan este miércoles, ante Palmeiras—, donde buscarán reivindicarse. “No tenemos tiempo ni de lamentarnos ni de entristecernos, porque el hincha de Junior quiere que vayamos este miércoles y saquemos la cara en una Copa (Libertadores) en la cual tenemos mucha ilusión, ante un rival muy fuerte, quizá el más fuerte de Brasil, porque van primeros en su campeonato. Pero la ilusión está, nosotros tenemos mucha espereza y mucha ilusión de ir a competir. Ese es mi mensaje para la gente, que vamos a ir y vamos a dar todo. Yo tengo un grupo de jugadores que en los peores momentos siempre han sacado la cara y han reaccionado. Hoy la circunstancia nos pone en una situación triste, porque no queríamos perder, pero esto nos va a poner en alerta para un partido que es durísimo y que nuestra afición está esperando desde hace mucho tiempo. Así que yo lo que puedo decirles a ellos es que nosotros vamos a dejar todo en cancha, más allá de lo que pasó hoy”, dijo.

Finalmente, el estratega reafirmó la confianza en su plantel de cara a lo que viene. “La certeza que tengo es lo que veo a diario en mis jugadores. Jugadores entregados a lo que queremos, al club, a su profesión, con varios de ellos que llegaron este semestre, con otros tantos que se han lesionado y que han tenido inconvenientes. Prácticamente del equipo campeón hemos jugador con cuatro o cinco, con más no. La certeza me la da que cada vez que hemos estado en una situación límite el equipo ha respondido y ha puesto la cara para demostrar que somos profesionales y que queremos ganar. Tengo jugadores valientes, que juegan bien a la pelota, entonces tengo mucha confianza en ellos. Y la otra certeza es que sé que no se van a rendir. Esta es una etapa que iniciamos ahora de una Copa (Libertadores) en la cual tenemos que saberla jugar, no es un mata-mata, esta es una clasificación de grupos, donde clasifican dos. Tenemos que ser inteligentes, manejar los tiempos y las posibilidades. Pero vamos a ir por todo”, concluyó.