En el marco del Plan Retorno por la Semana Santa, más de 200 mil vehículos se movilizaron en las vías del Atlántico. Así lo indicó el último reporte entregado por las autoridades el pasado domingo.

De acuerdo con el Instituto de Tránsito del Atlántico, el balance fue positivo en materia de movilidad y seguridad vial, destacando que “no se registraron víctimas fatales en las vías nacionales ni en la red secundaria del departamento”.

Al respecto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó los resultados alcanzados debido al trabajo conjunto y ordenado que se planeó con anterioridad entre las distintas instituciones.

“Vivimos una Semana Santa ejemplar, donde el comportamiento ciudadano fue fundamental para garantizar resultados positivos. El Atlántico se sigue consolidando como un destino de turismo religioso, con más de 400 eventos que dinamizaron nuestra economía y fortalecieron nuestras tradiciones”, comentó.

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En ese contexto, las autoridades informaron que hubo controles puntos estratégicos como Baranoa, Santa Verónica y el kilómetro 7 en jurisdicción de Suan, donde se adelantaron acciones preventivas para garantizar la seguridad de los viajeros que retornan a sus destinos.

En cuanto a la accidentalidad, un reporte de la Policía Nacional dio a conocer algunos siniestros con personas lesionadas. Entre ellos, un accidente ocurrido el 2 de abril en la Vía Cordialidad, a la altura de Pital de Megua, que dejó tres heridos tras el choque entre un bus de servicio público y un furgón.

También se registraron incidentes en municipios como Santo Tomás y Juan de Acosta, así como un accidente en la vía Barranquilla–Santa Marta el sábado 4 de abril, que dejó dos personas lesionadas

Logística y controles

El despliegue institucional por el Atlántico contó con la participación de 800 uniformados de la Policía Nacional, a los que se sumaron unidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional, el GAULA Militar y el GAULA de la Policía, así como el acompañamiento permanente de las autoridades departamentales y municipales.

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En conjunto, este componente humano permitió una cobertura total en iglesias, playas, corredores viales y principales sitios turísticos.

De esta manera, las autoridades del departamento en materia de control impusieron 30 comparendos, 28 tamizajes por pruebas de alcoholemia —con al menos un caso positivo— y efectuaron 4 inmovilizaciones de vehículos, como parte de las acciones para prevenir siniestros viales durante la jornada.

Además, para estas fechas se implementaron restricciones a la circulación de vehículos de carga pesada en diferentes horarios, con el objetivo de facilitar la movilidad en los principales corredores viales del departamento.

“El balance ha sido satisfactorio. La movilidad ha sido muy buena y no hemos tenido víctimas fatales en las vías”, indicó el director de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados.

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Granados reiteró el llamado a conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito, en medio del desarrollo del Plan Retorno que continúa durante el día.

Reporte nacional

El Ministerio de Transporte anunció que tras el inicio de la operación retorno, se proyectó la movilización de más de 8,4 millones de vehículos que desde el inicio de la Semana Santa empezaron su recorrido por las carreteras del país.

De acuerdo a la ministra María Fernanda Rojas, hasta las 6:00 de la tarde del pasado sábado 4 de abril, ya se habían movilizado más de 2,7 millones de pasajeros por vía terrestre mediante el despacho de más de 230.000 vehículos pertenecientes a 477 empresas de transporte intermunicipal, por la Semana Santa.

La funcionaria también afirmó que “los territorios en la Costa Atlántica y los santanderes son donde más se movilizan vehículos por la Semana Mayor”.

Puso de presente: “Los vehículos antes de salir son sometidos a un riguroso control preoperacional que incluye revisión documental, pruebas de alcoholemia, inspección visual y control de fatiga de los conductores”.

Por otro lado, Rojas afirmó que estas medidas se hacen para garantizar la seguridad de los viajeros.

“Hay un balance del plan retorno se debe a la coordinación entre las autoridades y las empresas de transporte para mantener la seguridad vial durante una de las épocas de mayor movilidad del año”, enfatizó la ministra.

Por otro lado, la fuerza pública desplegó cerca de 5.800 uniformados para acompañar las labores de vigilancia y control que se llevarán a cabo hasta este lunes por el masivo flujo de vehículos en la Semana Mayor.

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