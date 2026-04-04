En videos, que circulan en redes sociales, quedaron registrados los momentos de tensión que se vivieron en el centro de Bogotá el pasado Jueves Santo, cuando un grupo de personas cuya indumentaria fue relacionada por muchos -incluido el Gobierno nacional- con el satanismo se tomó la calle en la que se ubica la iglesia San Francisco, donde decenas de feligreses católicos conmemoraban el inicio del Triduo Pascual.

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El dia de hoy Jueves en medio de las tradicionales visitas a las 7 #iglesias por parte de los #católicos, un grupo de 'Satanistas' también hicieron caminatas en el famoso 'Septimazo' por el centro de #Bogotá.



Llevaban biblias satánicas, psicotrópicos y bebidas alcohólicas. pic.twitter.com/pX1fJ4XWVJ — Felipe González (@gsamueel_) April 3, 2026

De acuerdo con reportes de usuarios de redes sociales y medios capitalinos, los feligreses realizaban la tradicional visita a los siete templos cuando el grupo de ‘satánicos’ irrumpió en la carrera séptima, a la altura del barrio Veracruz, como si se tratara de un desfile.

En efecto, según explicó después la Secretaría de Gobierno de Bogotá, era una movilización de la comunidad trans en rechazo al abuso policial y las instituciones que vulneran o desconocen sus derechos, como la Iglesia católica. Algunos se identificaron como “satánicos” y utilizaban elementos alusivos al satanismo,

La movilización tuvo seis paradas, incluyendo el CAI de San Diego, y en cada una el grupo realizaba una performance. También pasó por los atrios de las iglesias de Las Nieves, San Francisco y Nuestra Señora de las Aguas.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que “en inmediaciones de la Iglesia de San Francisco en Bogotá se registraron agresiones verbales, cánticos ofensivos y actos de intimidacion por parte de un grupo de personas que se autodenominaban como participantes de una ‘procesión satánica’”.

Videos grabados por testigos de la escena muestran que las personas que se movilizaban por la carrera séptima iban vestidas completamente de negro, con prendas de latex, cadenas y algunos símbolos religiosos como crucifijos y biblias.

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También se observa que llevaban en alto un cartel con la imagen del papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025.

Al parecer, cuando llegaron a la altura de la iglesia San Francisco comenzaron a lanzar indirectas y cánticos en contra de la religión católica, lo que generó un momento de tensión y hasta provocó pánico entre algunos de los feligreses.

“Estas conductas generaron alteraciones al orden público y vulneraron el derecho de los feligreses a ejercer su fe en condiciones de respeto y tranquilidad”, aseveró el Ministerio del Interior en el comunicado.

La cartera rechazó “de manera enfática cualquier manifestación que promueva el odio, la discriminación o la violencia basada en las creencias religiosas. La libertad de culto, como derecho fundamental, no puede ser utilizada para justificar conductas que afecten los derechos de terceros ni que atenten contra la sana convivencia”.

¡ALTO! El Ministerio del Interior y entidades rechazan ENÉRGICAMENTE los actos que vulneran la libertad religiosa en Bogotá. 🚫



¡La diversidad es nuestra fuerza, no la permitamos pisotear! ¿Qué opinas? RT si apoyas la #LibertadReligiosa pic.twitter.com/LzA0p8dyRu — MinInterior Colombia (@MinInterior) April 5, 2026

🇨🇴 🚨 #BOGOTÁ | Denuncian presencia de grupos con simbología satánica frente a iglesias del centro en plena Semana Santa. Feligreses rechazan lo que consideran un acto de provocación e irrespeto a sus creencias.

La libertad de culto tiene límites cuando vulnera al otro. ⛪⚠️ pic.twitter.com/49HQ1gSLyE — News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 3, 2026

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó la manifestación, calificándola como “agresión”.

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“Lo vivido en Bogotá el Viernes Santo hacia cientos de creyentes es una agresión contra todos. Nada justifica agredir, ridiculizar o provocar desde cualquier creencia. En Colombia hay un principio básico: el respeto. Y quien no respeta, rompe la convivencia. La fe que profesamos millones de colombianos no se toca. Se respeta. Siempre”, escribió Valencia en X (antes Twitter).

Lo vivido en Bogotá el Viernes Santo hacia cientos de creyentes es una agresión contra todos.



Nada justifica agredir, ridiculizar o provocar desde cualquier creencia.



En Colombia hay un principio básico: el respeto. Y quien no respeta, rompe la convivencia.



La fe que… https://t.co/4NHA12ZLTR — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 4, 2026

Por su parte, Abelardo de la Espriella, también aspirante a la Presidencia, señaló que estos actos son una muestra de “ignorancia, irrespeto y vulgaridad”.

“Confunden libertad con libertinaje y atacan nuestras tradiciones porque son incapaces de sentir la fe. Los niños no deberían ser obligados a ver este tipo de esperpentos diabólicos en las calles. Por fortuna, la Colombia creyente está unida y muy por encima de esto. Dios en nuestro corazón. Nada más importante que ello”, publicó.