Una Semana Santa en sana convivencia y buen ejemplo ciudadano es el propósito de las autoridades en el Atlántico y para tal fin han puesto en marcha un robusto plan de seguridad que comprende el refuerzo de la vigilancia en sectores priorizados en articulación con la Policía y las Fuerzas Militares, así como campañas de prevención lideradas por distintas dependencias.

En Barranquilla, la Oficina Distrital para la Seguridad y Convivencia Ciudadana viene trabajando de forma articulada con la Policía Metropolitana y las Fuerzas Militares para desplegar planes operativos y preventivos en distintos puntos, de acuerdo con las dinámicas registradas en años anteriores.

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En ese sentido, a lo largo de la semana se cumplirán campañas en zonas comerciales y residenciales con acciones de prevención de delitos como el hurto en todas sus modalidades, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y el tráfico de estupefacientes, entre otros.

A eso se suma que en los centros religiosos de la ciudad habrá un acompañamiento especial a través de las estrategias de Zonas Seguras, Enlaces Comunitarios, Caravanas por la Vida y Entornos Escolares Seguros.

Asimismo, se realizará un Plan Blindaje con puestos de control en las entradas y salidas de la ciudad, apoyando los planes Éxodo y Retorno. También se robustecerá la vigilancia en plazas de mercados, centros comerciales, sectores gastronómicos y turísticos de la capital del Atlántico.

“Sabemos que en esta Semana Santa convergen lo religioso y lo turístico. Por eso hemos preparado un plan especial para todas nuestras iglesias, especialmente aquellas con mayor afluencia de fieles. Además, hemos habilitado un código QR que permitirá a los feligreses acceder a un mapa con la ubicación de los templos y la programación de actividades durante toda la Semana Santa”, anotó el funcionario.

De forma adicional, Turbay aseguró que se mantendrán los controles para evitar eventos no autorizados que puedan generar algún tipo de perturbación en las comunidades o alteración del orden público.

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Al tiempo que dijo que la capital del Atlántico se espera la presencia de más de 300 mil visitantes durante esta temporada: “Esto nos obliga a reforzar nuestra preparación con un amplio dispositivo de seguridad: contaremos con 1.200 policías, 300 soldados y dos unidades de Guardacostas de la Armada, que realizarán acompañamiento permanente en playas y zonas ribereñas. El objetivo es garantizar la tranquilidad de propios y visitantes, para que puedan disfrutar con confianza de toda la oferta que la ciudad ha preparado”.

Es de anotar que ante el incremento masivo del flujo de personas en puntos estratégicos de la ciudad durante la Semana Santa, la Oficina de Gestión del Riesgo hizo un llamado a los ciudadanos a la prevención y al autocuidado para evitar incidentes en el hogar, lugares de descanso de recreación y de peregrinación.

Controles de movilidad

Un total de 235 orientadores de movilidad y 68 agentes de tránsito vigilarán la movilidad de la ciudad en medio del plan éxodo y retorno. Dichos controles se extenderán a la zona de influencia de centros comerciales, lugares turísticos, iglesias. Además, se cumplirán operativos de alcoholemia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, con el apoyo de la Policía de Tránsito, tendrá en marcha todo un plan de control y regulación durante la temporada. Por eso se recomienda a los conductores portar sus documentos en regla y vigentes, tales como licencia de conducción, SOAT físico o digital, revisión Técnico-Mecánica y Emisiones Contaminantes, tarjeta de propiedad y kit de carretera.

También se desarrollarán cierres viales por distintas procesiones, que serán comunicados a través de las redes sociales.

Controles sanitarios

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Salud ha intensificado sus operativos de inspección, vigilancia y control sanitario, con el fin de garantizar que la comunidad disfrute de los días de Semana Santa, sin afectar su estado de salud.

De esta manera, funcionarios de la Oficina de Salud Pública desarrollan visitas permanentes a los establecimientos que procesan y expenden productos de mar y río, revisando sus condiciones higiénico-sanitarias, teniendo en cuenta que son de alto consumo durante la Semana Mayor.

Es de anotar que estos operativos se desplegarán en mercados públicos, pescaderías, expendios, restaurantes y en general en sitios turísticos de alta afluencia de personas, la calidad e idoneidad de los productos como pescados y mariscos, teniendo en cuenta su procesamiento, empaque y venta final, para que no se presenten las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

En los municipios

La Gobernación del Atlántico ha desplegado un dispositivo integral, en articulación con la Fuerza Pública y autoridades locales, el cual cubre a 18 municipios, en especial a sus principales sitios turísticos y religiosos.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que este dispositivo responde a una planificación integral para proteger a propios y visitantes durante la temporada.

“Este es un esfuerzo articulado que nos permite tener presencia efectiva en todo el territorio, especialmente en iglesias, playas, vías y eventos de alta afluencia. Hemos estructurado una estrategia sólida en cinco ejes que prioriza la vida, la convivencia y la tranquilidad de los atlanticenses y turistas”, afirmó Luque.

El comandante de Policía del Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, señaló que más de 800 uniformados estarán al servicio de la seguridad durante la Semana Mayor.

“Con este plan buscamos blindar la Semana Santa, fortaleciendo la prevención del delito y garantizando acompañamiento permanente en espacios de culto, sitios turísticos y ejes viales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia a través de nuestras líneas de atención”, indicó el oficial.

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Es de anotar que el operativo contempla presencia permanente de la Fuerza Pública en iglesias y templos durante celebraciones litúrgicas, así como acompañamiento a procesiones, viacrucis y eventos religiosos de alta afluencia.

Asimismo, se prioriza la seguridad en seis playas turísticas del departamento, con despliegue conjunto de Policía, Ejército, Armada Nacional y unidades de Guardacostas.

De igual forma, las autoridades adelantarán operativos para la protección de la flora y fauna, con controles al tráfico ilegal de especies como la hicotea, la iguana y el uso indebido de palma de cera, además de intervenciones en plazas de mercado y puntos estratégicos.

El plan incluye campañas de prevención como ‘Civiplayas’, ‘Turismo Religioso’ y ‘Quiero a mi Ciudad’, así como jornadas de sensibilización para la protección de menores, promoción del autocuidado y fortalecimiento de redes de apoyo con gremios y comunidad.

En materia de movilidad, se implementarán áreas de prevención vial en los principales corredores, controles de velocidad, embriaguez, revisión técnico-mecánica y verificación al transporte público, particular y de carga. También se intensificarán acciones contra la piratería terrestre y el hurto en carreteras.

Habrá ley seca en Malambo

La alcaldía de Malambo decretó ley seca en el municipio con motivo de la Semana Santa, mediante el decreto 064 del 20 de marzo de 2026, con el fin de preservar el orden público y el respeto por las tradiciones religiosas.

La medida regirá desde las 6:00 de la mañana del jueves 2 de abril hasta las 11:59 de la noche del viernes 3, periodo en el que queda prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes. Asimismo, se restringe el uso de altoparlantes y amplificadores en establecimientos y en espacios abiertos al público, especialmente en zonas residenciales.

Se esperan más de 160 mil visitantes en Puerto Colombia

Las playas de Puerto Colombia son uno de los puntos con mayor vigilancia en el departamento.

Puerto Colombia se prepara para recibir a más de 160 mil visitantes durante la Semana Santa. El anuncio fue realizado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez en la plaza principal Francisco Javier Cisneros, donde se presentó oficialmente la estrategia denominada ‘Semana Santa Segura’.

El mandatario explicó que el operativo contará con la participación de 110 policías, 75 soldados del Ejército, unidades de Migración Colombia, agentes de Tránsito Municipal, así como integrantes del Grupo de Salvamento y Rescate, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, quienes estarán distribuidos en playas, zonas turísticas y puntos estratégicos.

Mediante el decreto 0058 de 2026, la administración municipal definió horarios especiales para los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas entre el 2 y el 5 de abril, con el fin de mantener el orden público durante los días de mayor afluencia.

Asimismo, el alcalde destacó que este plan no solo busca proteger a los visitantes y residentes, sino también fortalecer la imagen turística del municipio.

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“Queremos que quienes nos visiten se sientan seguros, bien atendidos y con deseos de regresar. Puerto Colombia sigue consolidándose como destino turístico y esta temporada es clave para nuestro desarrollo económico”, dijo.

El mandatario señaló que, de manera paralela, la Alcaldía viene impulsando iniciativas para dinamizar la economía, entre ellas programas de apoyo a emprendedores, madres cabeza de hogar y cocineras tradicionales mediante la entrega de capital semilla para fortalecer sus negocios.

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