Como parte de las acciones previas al Tercer Festival Ancestral del Dulce, la Alcaldía de Soledad realizó la entrega de insumos a 20 mujeres emprendedoras que preservan la tradición gastronómica del municipio y que serán protagonistas de este evento cultural que este año lleva como lema “Somos Herencia”.

Esta iniciativa busca reconocer el papel de las matronas dulceras, quienes a través de recetas transmitidas por generaciones mantienen vivas las raíces culturales soledeñas y convierten la cocina tradicional en una oportunidad de sustento para sus familias.

La jornada fue encabezada por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, quien reiteró el compromiso de su administración con el fortalecimiento del emprendimiento local y destacó el impacto económico que genera esta actividad durante la temporada.

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“Esta estrategia es para que ustedes puedan dinamizar a través de sus dulces la economía soledeña. Ustedes le aportan a esta actividad económica de nuestra municipalidad”, expresó la mandataria durante el encuentro con las beneficiarias.

Las participantes, por su parte, manifestaron su agradecimiento por el respaldo institucional, señalando que los insumos recibidos les permitirán fortalecer la producción y mejorar la presentación de sus dulces típicos para ofrecer productos de mayor calidad durante el festival.

El Tercer Festival Ancestral del Dulce “Somos Herencia” continúa consolidándose como una vitrina para exaltar la identidad cultural, apoyar el talento local y promover el emprendimiento femenino, al tiempo que fortalece el tejido social a través de la gastronomía tradicional.

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La administración municipal invitó a residentes y visitantes a sumarse a esta celebración que tendrá lugar en los centros comerciales de Soledad del 29 de marzo al 3 de abril, entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Asimismo, el festival estará en la Plaza Mayor del 1 al 4 de abril, de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de dulces típicos elaborados por manos soledeñas.