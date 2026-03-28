Con un amplio despliegue institucional y de la Fuerza Pública, Puerto Colombia se prepara para recibir a más de 160 mil visitantes durante la próxima temporada de Semana Santa. El anuncio fue realizado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez en la plaza principal Francisco Javier Cisneros, donde se presentó oficialmente la estrategia denominada ‘Semana Santa Segura’.

El mandatario explicó que el operativo contará con la participación de 110 policías, 75 soldados del Ejército, unidades de Migración Colombia, agentes de Tránsito Municipal, así como integrantes del Grupo de Salvamento y Rescate, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, quienes estarán distribuidos en playas, zonas turísticas y puntos estratégicos del municipio.

Como parte de las medidas para prevenir accidentes y garantizar la movilidad, también se instalarán tres puestos de control con pruebas de alcoholemia en los principales accesos al municipio.

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Además, mediante el decreto 0058 de 2026, la administración municipal definió horarios especiales para los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas entre el 2 y el 5 de abril, con el fin de mantener el orden público durante los días de mayor afluencia.

El alcalde destacó que este plan no solo busca proteger a los visitantes y residentes, sino también fortalecer la imagen turística del municipio.

“Queremos que quienes nos visiten se sientan seguros, bien atendidos y con deseos de regresar. Puerto Colombia sigue consolidándose como destino turístico y esta temporada es clave para nuestro desarrollo económico”, afirmó Cedeño.

El mandatario también señaló que, de manera paralela, la Alcaldía viene impulsando iniciativas para dinamizar la economía local, entre ellas programas de apoyo a emprendedores, madres cabeza de hogar y cocineras tradicionales mediante la entrega de capital semilla para fortalecer sus negocios.

Programación para todos los públicos

Durante la Semana Mayor, la agenda incluirá actividades religiosas, culturales y gastronómicas. La programación espiritual estará liderada por el Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, con eventos como la procesión de Domingo de Ramos, misas al aire libre y el tradicional Viacrucis, además de actividades dirigidas a niños y jóvenes.

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Igualmente, los visitantes podrán recorrer la Casa Museo Nuestra Señora del Carmen, un espacio dedicado a preservar la historia y la tradición religiosa del municipio.

En el componente gastronómico, el Centro Gastronómico Internacional Muelle 1888 será uno de los principales atractivos con la estrategia ‘Un Mar de Sabores’, una oferta culinaria enfocada en platos típicos a base de mariscos que busca resaltar la tradición caribeña y fortalecer el turismo gastronómico de la zona.

Con estas acciones, Puerto Colombia espera vivir una temporada de Semana Santa marcada por la seguridad, la reactivación económica y el fortalecimiento de su oferta turística.