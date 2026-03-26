En el marco de la Semana Santa, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la autoridad ambiental Barranquilla Verde, anunció la entrega de 12.000 plántulas de palma areca como parte de una estrategia para proteger la palma de cera y promover prácticas sostenibles durante el Domingo de Ramos.

Bajo el lema “Porque respetar también es celebrar”, la Administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para vivir estas fechas desde la conciencia ambiental, evitando el uso de especies en riesgo y fomentando el cuidado de la fauna y la flora.

Leer más: Controversia por nuevos incrementos a la tarifa del impuesto predial en Barranquilla

Durante esta temporada, las autoridades han identificado un incremento en el uso de la palma de cera, especie protegida cuya extracción, comercialización y uso es ilegal y puede acarrear sanciones administrativas y penales.

Frente a esto, se promueve el uso de alternativas como la palma areca, el olivo o incluso símbolos como pañuelos blancos, que mantienen la tradición sin afectar los ecosistemas.

El director de Barranquilla Verde, Joaquín Buitrago Romero, reiteró el llamado a la ciudadanía: “Invitamos a todos los barranquilleros a celebrar respetando la vida. La fe también se manifiesta en el cuidado de nuestro entorno”.

Como parte de esta estrategia, el Distrito desarrollará jornadas de sensibilización en parroquias, centros comerciales y espacios públicos, incluyendo la Catedral Metropolitana María Reina, donde se adelantará un trabajo articulado con la Arquidiócesis de Barranquilla, la Armada Nacional y la Policía.

De manera paralela, se realizarán operativos de control y vigilancia en distintos puntos de la ciudad para prevenir la comercialización ilegal de flora y fauna silvestre.

En recientes acciones, las autoridades incautaron seis aves y decomisaron 1,5 kilogramos de carne de chigüiro en operativos realizados en el antiguo mercado de granos y la plaza del pescado.

Leer más: Adelantan operativos contra fraude de energía en el Atlántico y otros departamentos

Asimismo, se han adelantado jornadas pedagógicas para invitar a la ciudadanía a no consumir productos derivados de fauna silvestre y a adoptar prácticas responsables durante estas celebraciones.

Con estas acciones, la Administración distrital busca que la Semana Santa se viva en armonía con la naturaleza, promoviendo el respeto por los ecosistemas y fortaleciendo la conciencia ambiental en la ciudad.

Leer más: Alex Char insta al futuro presidente a trabajar con los alcaldes del país