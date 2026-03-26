Desde el emblemático Muelle 1888, en Puerto Colombia, la Gobernación del Atlántico dio inicio oficial a su estrategia para la temporada de Semana Santa, con una apuesta que mezcla tradición religiosa, oferta cultural, gastronomía y una fuerte dinámica turística para recibir a miles de visitantes.

Este lugar, convertido actualmente en uno de los principales íconos del departamento, viene de registrar una alta afluencia de turistas, con cifras que el año pasado alcanzaron picos importantes durante la Semana Mayor. Este 2026, la meta es superar las expectativas y consolidar al Atlántico como un destino clave en el Caribe colombiano.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa destacó que el departamento se prepara con más de 430 eventos religiosos en 23 municipios, en el marco de la ya posicionada Ruta de la Fe.

“Queremos que la gente viva una experiencia completa: espiritual, cultural y también gastronómica. Que encuentren en el Atlántico un lugar para reconectarse en familia y comunidad”, expresó.

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La agenda incluye viacrucis, procesiones, actos litúrgicos, así como exposiciones de arte sacro, conciertos y distintas expresiones culturales. A esto se suma una variada oferta gastronómica que se convierte en otro de los grandes atractivos de la temporada.

Más allá de la temporada, el Gobierno departamental viene adelantando obras clave para fortalecer la infraestructura turística en la zona. Entre ellas, la construcción de una vía de acceso de 2,5 kilómetros con características modernas, mejoras urbanísticas y paisajísticas, así como un nuevo hospital que ampliará la capacidad de atención ante cualquier eventualidad.

“El objetivo es convertir a Puerto Colombia en el destino turístico ideal del Atlántico, con una oferta organizada, segura y atractiva”, señaló el gobernador Verano, quien resaltó también los avances en recuperación de playas y desarrollo de nuevos espacios.

La secretaria de Desarrollo Económico, Marisabela Romero, explicó que la estrategia no se limita a la temporada. El departamento viene adelantando acciones de promoción en distintas ciudades del país como Bogotá, Cali, Bucaramanga, Armenia, Cartagena y Santa Marta, además de ruedas de negocio con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La meta es ambiciosa ya que se busca superar los más de 400 mil visitantes que llegaron al Atlántico durante la Semana Santa del año pasado y mantener un flujo constante de turistas durante todo el año.

“Estamos trabajando en promoción, conectividad y seguridad. Queremos que este destino esté en la mira no solo de Colombia, sino del mundo”, afirmó.

Puerto Colombia, vitrina turística

Por su parte, Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques y secretario de Cultura (e), subrayó que el muelle 1888 representa en la actualidad “la imagen del Atlántico moderno”, resultado de años de inversión pública y privada para posicionar el turismo como eje de la economía.

Sostuvo que el muelle 1888 será uno de los epicentros de esta apuesta. Allí, todos los restaurantes y demás negocios han preparado una oferta especial inspirada en los sabores del mar, pensada exclusivamente para Semana Santa. La estrategia, denominada “Mar de Sabores”, busca atraer tanto a locales como a turistas con platos diseñados para la temporada.

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“Cada restaurante ha creado una propuesta basada en pescados y mariscos, evocando las tradiciones de estos días. Queremos que este sea un espacio para disfrutar en familia y vivir una experiencia completa”, explicó Margarita Acosta, de Magno Comunicaciones y Marketing.

Además de la gastronomía, el lugar contará con actividades como clases de baile, celebraciones litúrgicas, incluida una misa de Domingo de Ramos, y una agenda pensada para todos los públicos.

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, aseguró que el municipio está listo para recibir más de 150 mil turistas durante la Semana Santa, con un robusto plan de seguridad que incluye más de 200 policías, apoyo del Ejército, organismos de socorro, controles viales, monitoreo con drones y un Puesto de Mando Unificado activo durante toda la jornada.

La Gobernación reiteró el llamado a propios y visitantes a recorrer los 23 municipios del departamento, disfrutar de sus playas, visitar iglesias y monumentos, conocer la oferta cultural y dejarse llevar por la gastronomía local.