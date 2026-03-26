De película. Así califican los ciudadanos lo que acontece en la mañana de este jueves en la carrera 46 con calle 93, en la famosa ‘Casa de los gatos’.

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La Secretaría de Gobierno, la Oficina de tránsito, Barranquilla Verde, Triple A, Air-e y otras dependencias del Distrito hicieron presencia desde las 7 de la mañana para iniciar la intervención en esta casa que representa un riesgo sanitario.

Desde que ingresaron a la vivienda, las autoridades han sacado al menos más de 30 perros, palomas, loros, roedores, basura y demás pertenencias de esta casa.

A tempranas horas de este jueves 26 de marzo, la Alcaldía de Barranquilla, la Personería, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Metropolitana adelantan una inspección para evaluar la situación de los animales. 👉https://t.co/xjcm7Gpb3Q pic.twitter.com/t2DUTBw7Tb — EL HERALDO (@elheraldoco) March 26, 2026

De acuerdo con vecinos, esta propiedad había sido intervenida anteriormente y extrajeron múltiples gatos (de ahí viene el nombre de la ‘Casa de los Gatos’). Además, se conoció que antes albergaban hasta a un mono en este hogar.

En las últimas semanas, uno de los perros de las propietarias había intentando morder a otro canino, según comentaron vecinos a este medio, por lo que el clamor ciudadano ante el Distrito se intensificó

En el lugar se encuentran al menos cuatro unidades de Patrulla Animal, el camión de bomberos y uno de Triple A, en ese vehículo están depositando la basura y la maleza que rodeaba la casa.

EL HERALDO

El proceso

Juan Camilo Fuentes Pumarejo, exconcejal del partido Conservador y animalista, manifestó que el operativo consta de varios procesos; entre ellos la verificación del estado de los animales, dependiendo a su salud serán reubicados hasta un sitio donde sus necesidades básicas sean priorizadas.

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“La Alcaldía de Barranquilla hace presencia, la Personería, todas las entidades de la Alcaldía de Barranquilla, las inspecciones están aquí hoy para garantizar que los animales que se encuentran ubicados en esta casa estén en buenas condiciones (...) Durante varios años se han presentado inconvenientes en esta vivienda, donde hay animales en mal estado, que hay más de 40 animales que están allí, que necesitan intervención por parte de la Alcaldía y que también se han permitido o se han presentado casos de maltrato”, explicó Fuentes.

No obstante, el exconcejal explicó que el operativo no está solamente enfocado en los animales que habitan en la casa, sino también el espacio público que por años ha estado bloqueado por la maleza, obstáculos que las mismas residentes han ubicado y el propio temor de ser mordidos por los caninos que se posan sobre los muros de la vivienda.