Momentos de pánico y caos vivieron participantes de una procesión que se llevó a cabo el Viernes Santo en Piendamó, Cauca, cuando un motociclista embistió a un grupo de asistentes que se encontraba haciendo un recorrido por una de las principales vías del municipio.

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Los feligreses estaban aglomerados en la vía durante la procesión del Santo Sepulcro, cuando la banda de música del grupo Funbarte, que estaba acompañando la actividad religiosa, fue embestida por un conductor de motocicleta que iba a alta velocidad por la zona.

Sin importar que había adultos mayores y hasta menores de edad, el motociclista aceleró y arrolló a varios participantes de la procesión, dejando al menos seis heridos.

Cuatro de los lesionados fueron dados de alta tras recibir atención médica, mientras que los otros dos permanecen bajo observación. De momento se desconoce su estado de salud, pero sería delicado.

Testigos de los hechos indicaron que el conductor, quien sería un menor de edad, fue alcanzado por la comunidad que por poco lo lincha en medio de una situación de justicia por mano propia.

Autoridades intervinieron y aprehendieron al responsable de este hecho. Avanzan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Confusión generó pánico durante procesión en Florida, Valle del Cauca

Entretanto, en Florida, Valle del Cauca, una confusión generó un enorme caos y desató pánico entre asistentes a una procesión religiosa que reportaron un supuesto intercambio de disparos.

Testigos reportaron que en el sitio escucharon detonaciones que serían supuestamente disparos entre bandas delincuenciales, por lo que de inmediato los feligreses corrieron en distintas direcciones con el propósito de resguardarse.

Tras lo ocurrido, autoridades llegaron a la zona para verificar la situación y establecer qué había ocurrido. Fue así y junto a la Alcaldía que se confirmó que no se registró balacera alguna o cualquier hecho violento durante la procesión.

Además, tras una verificación con organismos de seguridad y organizadores de la parroquia San Antonio de Padua, se pudo confirmar que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

“Lo sucedido se trató de un fenómeno de reacción en cadena provocado por ruidos y gritos aislados en sectores cercanos, lo que generó momentos de angustia e incertidumbre entre los feligreses”, indicó la Alcaldía en un comunicado.