La Semana Santa es vivida a plenitud por los católicos del mundo, no importa incluso si se es una celebridad, todos aprovechan estos días para reflexionar, rendirse a los pies de Cristo e incluso servirle. Un ejemplo de ello es el actor español Antonio Banderas, protagonista de películas como Desperado, Entrevista con el vampiro o Philadelphia, quien asiste anualmente a la Semana Santa de su Málaga natal para cumplir una cita infaltable, llena de fe y mucho fervor.

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El dramaturgo de 65 años de edad, que también ha destacado como director de cine, cantante, productor, guionista y empresario teatral, siente un compromiso tan grande con la Semana Mayor que este año movió la última función de su musical ‘Góspel’, y tomó un vuelo desde Madrid para poder llegar a tiempo a Málaga desde el Domingo de Ramos. Allí el actor estuvo acompañado por su pareja Nicole Kimpel y su hija Stella con su marido, que aprovecharon para visitar la iglesia de San Juan Bautista y sacar en procesión a la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Cofradías Fusionadas. “Más que la cofradía, la Semana Santa me conecta con mi tierra, mis raíces y mi identidad”, dijo Antonio.

Jorge Zapata/EFE MÁLAGA, 29/03/2026.- El actor malagueño Antonio Banderas vestido de Mayordomo de la Cofradía de María Santísima de Lágrimas, durante la procesión hoy Domingo de Ramos. EFE/Jorge Zapata

El intérprete hollywoodense desde su infancia, ha sido un apasionado de la Semana Santa de Málaga. Es miembro de la Archicofradía del Paso y la Esperanza y de las Cofradías Fusionadas, donde participa como mayordomo del trono de la Virgen de Lágrimas y Favores la mañana del Domingo de Ramos.

Compuso la letra de la marcha Lágrimas de San Juan, de Abel Moreno, la cual se ha convertido en un himno a la Virgen de Lágrimas y Favores, además en el año 2011 creó junto al compositor Juan Manuel Parras la marcha Cuatro Estampas para una Virgen. También llevaba sobre sus hombros a la Virgen de la Esperanza cada madrugada del Jueves Santo, integrado en el grupo de hombres de trono conocido como el “submarino de la Esperanza”.

Habla de sus creencias

En 2006, con motivo de su película Ritmo y seducción, Banderas concedió una entrevista a la revista People en la que se le preguntó por sus creencias religiosas. Se describió cercano a la espiritualidad católica a raíz de una experiencia médica de su hermano Javier en 1994.

En 2021, Banderas entregó su visión de la Semana Santa para el diario El país. “Vivo confortablemente en el misterio, tengo una gran duda, no sé si agnóstico es exactamente la palabra. Pero creo que sí, que hay algo, aunque no sabemos lo que es. El Big Bang, sí, ¿y antes del Big Bang, qué? La Semana Santa tiene muchos colores, es un poliedro muy raro. Tiene que ver con la fe, con la religiosidad popular y con la idiosincrasia andaluza (…) Porque todo el mundo sabe que cuando llega el domingo el tío resucita. Y hay un final feliz”.

Guiado por su madre

El intérprete nominado al Óscar a Mejor actor por su papel en la cinta Dolor y gloria, del director español Pedro Almodóvar, ha explicado que una clave de las razones por las que sigue cumpliendo la tradición a pesar de su trajín, “Es mi madre, que era muy devota”. Fue precisamente Ana Bandera Gallegos —el plural en el apellido del actor de Dolor y Gloria es artístico— quien le inculcó a su pequeño, así como a su hermano, Javier Domínguez, cuatro años menor que Antonio, el amor por la Semana Santa.

Ana Bandera, a quien sus hijos estaban muy unidos, profesora de instituto y que falleció a los 84 años en noviembre de 2017, era devota de la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Cofradías Fusionadas de Málaga prácticamente desde que tuvo uso de razón.

Cabe anotar que el intérprete es uno de los creadores de la Fundación Lágrimas y Favores, la cual se encarga de organizar diversos encuentros anuales en los se recaudan fondos que luego son destinados a asociaciones malagueñas, a las que desde sus primeros años entregaron más de 3,5 millones de euros que han ido a parar a obras asistenciales, culturales y solidarias.

Película a la Virgen

Actualmente Antonio Banderas participa en el rodaje de Ella, una película que recorre la historia y evolución de María. La producción busca respuestas a la pregunta sobre por qué la Virgen María es la mujer más amada de la historia artísticamente, antropológicamente y testimonialmente.

Entre otros escenarios donde se ha rodado el documental, destacan la Catedral de Notre Dame y el Museo Louvre, en París; La Piedad, en la Basílica de San Pedro del Vaticano; o las Catacumbas de Roma, que albergan las que se consideran las representaciones pictóricas más antiguas de la Virgen.

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Entre los próximos destinos, se encuentran Covadonga (Asturias), Cantabria, y fuera de España, Filipinas y Ruanda. El estreno de la película liderada por Bosco Film está previsto para finales de este año o principios de 2027.