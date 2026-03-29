El actor Antonio Banderas asistió un año más a la Semana Santa de su Málaga natal para sacar en procesión a la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Cofradías Fusionadas y aseguró que la Semana Santa lo une a su tierra, a sus raíces, a su identidad.

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Banderas llegó este Domingo de Ramos a la iglesia de San Juan, en Málaga (sur de España), media hora antes de la programada para el comienzo de la procesión y dijo que esta tradición forma parte de su familia, sus amigos y su barrio.

El actor, que se vistió en las dependencias de la cofradía, se mostró muy cariñoso con todos los amigos y allegados que se acercaron para saludarle.

Momentos antes de abrirse la puerta de la iglesia se concentró junto con los compañeros y le cantó a la virgen antes de hacer el recorrido por las calles malagueñas.

Jorge Zapata/EFE MÁLAGA, 29/03/2026.- El actor malagueño Antonio Banderas vestido de Mayordomo de la Cofradía de María Santísima de Lágrimas, durante la procesión hoy Domingo de Ramos. EFE/Jorge Zapata

La del Domingo de Ramos es la primera de las grandes procesiones que se celebran en toda España por la Semana Santa, donde las cofradías o hermandades recorren las calles cargando desde la iglesia pasos o tronos con la virgen o que representan la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo.

Es de anotar que Banderas desde su infancia, Antonio fue un apasionado de la Semana Santa de Málaga. Es miembro de la Archicofradía del Paso y la Esperanza y de las Cofradías Fusionadas, donde participa como mayordomo del trono de la Virgen de Lágrimas y Favores la mañana del Domingo de Ramos.

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Compuso la letra de la marcha Lágrimas de San Juan, de Abel Moreno, marcha que se ha convertido en un Himno a la Virgen de Lágrimas y Favores, además en el año 2011 compuso junto al compositor Juan Manuel Parras la marcha Cuatro Estampas para una Virgen, dedicada a dicha Virgen. También llevaba sobre sus hombros a la Virgen de la Esperanza cada madrugada del Jueves Santo, integrado en el grupo de hombres de trono conocido como el “submarino de la Esperanza”.