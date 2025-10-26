Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El presidente Gustavo Petro compartió un mensaje a través de redes sociales en el que reconoce el triunfo de Iván Cepeda como en la consulta del Pacto Histórico desarrollada este domingo 26 de octubre.

Leer más: Iván Cepeda es el ganador de la consulta del Pacto Histórico, según datos de la Registraduría

“Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante.”, escribió el jefe de Estados desde su cuenta de X.

Iván Cepeda denunció traslado de 4.000 puestos de votación en consulta del Pacto Histórico

Según datos entregados por la Registraduría, Iván Cepeda ha conseguido más del 60% de los votos, superando a su contrincante, Diana Carolina Corcho, quien tiene el 29%.

A sus 63 años, el senador da un paso histórico al postularse por primera vez a la Presidencia. Hijo del asesinado senador Manuel Cepeda Vargas, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos y a impulsar debates sobre víctimas, justicia transicional y paz en Colombia.

No olvide leer: Estos son los resultados de la consulta del Pacto Histórico

Cepeda ha sido una figura clave del Polo Democrático Alternativo y de la Comisión de Paz, participando en los diálogos de La Habana y defendiendo con firmeza el Acuerdo de Paz. “Ha mantenido una postura sólida en la defensa de la reconciliación y los procesos de paz”, recuerdan colegas y expertos sobre su trayectoria.