El presidente Gustavo Petro compartió un mensaje a través de redes sociales en el que reconoce el triunfo de Iván Cepeda como en la consulta del Pacto Histórico desarrollada este domingo 26 de octubre.

“Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante.”, escribió el jefe de Estados desde su cuenta de X.

pic.twitter.com/2HrQG68nvZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025

Según datos entregados por la Registraduría, Iván Cepeda ha conseguido más del 60% de los votos, superando a su contrincante, Diana Carolina Corcho, quien tiene el 29%.

A sus 63 años, el senador da un paso histórico al postularse por primera vez a la Presidencia. Hijo del asesinado senador Manuel Cepeda Vargas, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos y a impulsar debates sobre víctimas, justicia transicional y paz en Colombia.

Cepeda ha sido una figura clave del Polo Democrático Alternativo y de la Comisión de Paz, participando en los diálogos de La Habana y defendiendo con firmeza el Acuerdo de Paz. “Ha mantenido una postura sólida en la defensa de la reconciliación y los procesos de paz”, recuerdan colegas y expertos sobre su trayectoria.