El Pacto Histórico inscribió de nuevo ante la Registraduría su lista de candidatos a la Cámara de Representantes en Bogotá, luego del fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que sus aspirantes fueron revocados por violación de algunas normas.

En Bogotá se respetó la paridad de género acogiendo los resultados de la consulta de octubre pasado, en el que tres mujeres obtuvieron la mejor votación, mientras que en el resto del país, todos los aspirantes fueron inscritos por el Pacto Histórico, dejando por fuera al partido Colombia Humana.

En ese sentido, la Colombia Humana se fusionó con el Pacto para evitar una posible violación de la norma de las coaliciones, la cual exige para poder inscribirlas que no se puede sobrepasar el umbral del 15% de la votación total obtenida en las elecciones de hace cuatro años.

En los tres primeros puestos de la lista a la Cámara por Bogotá quedaron María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán y María del Mar Pizarro. Seguidamente, en orden de votación, Daniel Monroy, Heráclito Landinez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas, Gabriel Becerra, Andrés Camilo Rodríguez, Sandra Nossa, entre otros.

“Querían dividirnos en dos, pero no lo consiguieron, encontramos las formas jurídicas y legales para defendernos y aquí estamos más unidos que nunca. El Pacto Histórico tiene 16 candidatos a la Cámara, sigue siendo una lista cerrada”, señaló Carrascal, cabeza de lista.

Respecto a los otros departamentos, en las últimas horas el movimiento político volvió a presentar ante las Registradurías departamentales las listas de candidatos que fueron revocadas por el CNE, quedando así inscritas nuevamente las listas en Valle del Cauca y Cauca, las cuales se habían caído por haber pasado el umbral del 15% anteriormente mencionado.

Además, también volvieron a oficializarse las aspiraciones por el departamento del Atlántico.

La movida se produce en un escenario de alta tensión jurídica y política, marcado por advertencias de posibles demandas, cuestionamientos de la oposición y un debate abierto sobre los límites legales de las coaliciones electorales.

Cabe aclarar que todos los aspirantes están siendo inscritos en una lista única avalados solo por el Pacto Histórico y no por otro partido.