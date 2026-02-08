Un hecho de intolerancia se registró en la madrugada de este domingo 8 de febrero en el barrio Viña del Rey, en el municipio de Soledad, donde un hombre perdió la vida luego de una riña al interior de su vivienda.

Según información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, hacia la 1:30 a. m. la víctima, identificada como Esnoraldo Borja, fue lesionada con arma cortopunzante y un objeto contundente durante una discusión con su pareja sentimental y el hijo de esta, Alexander de Alba Elguedo.

De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor habría intervenido violentamente al observar una confrontación entre la víctima y su madre, causándole heridas que le ocasionaron la muerte. Tras el hecho, el señalado agresor huyó del lugar, por lo que su paradero es actualmente desconocido.

La Policía indicó que la pareja sentimental de la víctima no aportó información clara debido a que se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Asimismo, un familiar manifestó que las riñas entre la pareja eran constantes.

El caso fue asumido por detectives de la Sijín, quienes adelantan las labores investigativas para esclarecer los hechos y dar con la captura del responsable.