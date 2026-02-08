El Supertazón o más conocido como Super Bowl se realizará este domingo 8 de febrero. El partido final del campeonato de la National Football League —principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos—, en el que se enfrentan los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana, contará con la participación del reconocido reguetonero Bad Bunny, en el show de entretiempo.

Este es uno de los eventos deportivos más importantes del fútbol americano y uno de los espectáculos televisivos más vistos del planeta. Pues además del ámbito deportivo, los ojos del mundo estarán puestos en el show de medio tiempo, que en esta ocasión tendrá como artista principal al puertorriqueño.

Bad Bunny es una de las figuras más influyentes de la música latina en la actualidad, por lo que su presentación genera una enorme expectativa entre los fanáticos, no solo por su impacto global, sino por el estilo de sus shows, además de la magnitud que suele tener un espectáculo de estos como el Super Bowl.

¿A qué hora se presentará Bad Bunny en el Super Bowl?

En Colombia, el inicio del partido está programado para las 6:30 de la tarde, mientras que el espectáculo del medio tiempo se espera entre las 8:00 y 8:30 de la noche; en ese lapso de tiempo se presentaría el cantante puertorriqueño.

Sin embargo, hay que señalar que el momento preciso del show dependerá del desarrollo de los dos primeros cuartos del encuentro, ya que el espectáculo comienza una vez finaliza la primera mitad del partido. Por ello, los organizadores manejan un rango estimado para el inicio de la presentación.

Se espera que el show de Bad Bunny tenga un despliegue escénico de alto nivel, con coreografías, invitados sorpresa y una producción pensada para audiencias de todo el mundo.

¿Dónde se puede ver el Super Bowl?

Este importante campeonato de fútbol americano profesional puede verse en diferentes plataformas digitales y canales de televisión estadounidenses y del mundo, entre ellos: