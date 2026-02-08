Un grave altercado se registró en las últimas horas en el barrio La Paz, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, cuando una discusión entre recicladores y la administradora de una recicladora derivó en una riña que escaló a un hecho violento con arma de fuego.

Le puede interesar: La aparente contradicción entre lo acordado por Trump y Petro en EE. UU. y la paz total

En medio del enfrentamiento, un hombre que se movilizaba en motocicleta accionó un arma tipo revólver, lo que generó pánico entre los presentes. Como reacción, habitantes del sector incendiaron el vehículo del presunto agresor.

De acuerdo con información oficial, el incidente dejó cuatro personas lesionadas. Entre ellas se encuentra un niño de un año, quien fue trasladado al Hospital de Bosa, donde recibe atención médica.

Vea aquí: Revelan video del ataque contra escoltas del senador Jairo Castellanos: al menos cinco hombres participaron

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, explicó que la intervención policial se produjo tras una alerta ciudadana.

#BOGOTÁ. Hace pocos minutos, en el b/La Paz, loc/Bosa, dos personas resultaron heridas con arma de fuego entre ellos un menor de edad en medio de un atraco, la comunidad se percata de lo ocurrido, captura a dos presuntas implicadas y le queman la motocicleta. Los lesionados… pic.twitter.com/G8gDkfef8U — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 7, 2026

“En este hecho, una de estas personas portaba un arma de fuego tipo revólver. Esta persona se movilizaba en una motocicleta, la cual fue incinerada. De este hecho, resultan cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de un año, que está siendo atendido en el Hospital de Bosa”, señaló.

Lea también: Superservicios inspecciona la hidroeléctrica Urrá tras acusaciones de Petro por inundaciones en Córdoba

Las autoridades informaron que varias personas involucradas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

La Policía reiteró el llamado a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a través de la línea 123, con el fin de prevenir hechos de violencia y evitar que conflictos cotidianos deriven en situaciones de mayor gravedad.