Por petición de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado de asesinar con arma cortopunzante a su compañera sentimental y a sus dos hijastras, una de ellas menor de edad.

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Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron hallados en el interior de un inmueble el pasado 24 de marzo, en el barrio Atalayas de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Cortesía Foto de lugar donde ocurrieron los hechos.

Según la investigación de la Fiscalía, Cristian Valencia habría atacado a las tres mujeres mientras dormían, aprovechando así el estado de indefensión en el que se encontraban.

Tras el ataque el hombre habría ingerido una sustancia tóxica para intentar atentar contra su vida, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde fue atendido.

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Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó a Valencia Hurtado el delito de feminicidio agravado y ante las evidencias presentadas aceptó el cargo de manera libre y voluntaria.

“El material probatorio recopilado da cuenta de que las víctimas habrían sido objeto de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del investigado”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Identidades de las víctimas del triple feminicidio

La pareja del agresor fue identificada como Deisy Granados Arboleda, de 42 años. Mientras que la hijastra mayor, de 20 años, respondía al nombre de Karen Penagos Granados. La menor tenía 17 años.

Deisy Granados trabajaba como operaria textil en la ciudad, la adolescente de 17 años estaba próxima a graduarse como bachiller de un colegio de la localidad de Bosa y Karen Penagos estaba estudiando para ser auxiliar de vuelo, según recoge ‘La FM’.

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Vecinos, amigos, allegados y familiares hicieron una velatón como homenaje a las víctimas y rechazo por el triple crimen.

“Hicimos esta velatón para recordarlas siempre, ya que ellas eran unas personas de luz. Hubo un momento donde yo las pude conocer cuando éramos muy chiquitas y la verdad nos ha dolido mucho”, le dijo a Citytv una compañera de una de las menores asesinadas.