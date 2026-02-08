Una disyuntiva clara parece haber entre lo acordado por los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro esta semana en la Casa Blanca, en el sentido de, por un lado, establecer un objetivo conjunto para ir tras los máximos cabecillas del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo y, por otro, la política de la paz total del Gobierno, que precisamente intenta dialogar con estos grupos armados ilegales y criminales.

Según el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, “Colombia y los Estados Unidos han priorizado de manera conjunta una serie de objetivos de alto valor, conforme a la ley. Algunos de ellos son: alias Pablito, cabecilla del cartel del ELN, recompensa hasta $5.000 millones, orden de captura vigente; alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias criminales, recompensa hasta $5.000 millones, orden de captura vigente; y alias Chiquito Malo, cabecilla del cartel del Clan del Golfo, recompensa hasta $5.000 millones, orden de captura vigente”.

Entre tanto, el Clan del Golfo anunció días después que se paraba de la mesa de paz en Catar, la Consejería para la Paz dijo que la orden de captura contra Chiquito Malo no estaba vigente y que seguían los diálogos y se registró el primer bombardeo contra el ELN en el Catatumbo, con un saldo de siete guerrilleros muertos y un estimado de otros 15 heridos.

El pacto con Trump

Petro concluyó el jueves un viaje de cuatro días a Estados Unidos en el que, después de un año de críticas y desacuerdos, retomó la vía del diálogo con Trump para empezar a normalizar la relación bilateral cuando faltan seis meses para la finalización de su mandato.

El encuentro en la Casa Blanca fue precedido de una enorme expectativa por los alcances y el tono de la reunión no solo por la personalidad de ambos, sino por la situación personal en la que llegó Petro a la cita, con una visa especial porque le fue cancelada la suya en septiembre, e incluido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, en la Lista Clinton, pero al final todos salieron satisfechos.

La relación tradicionalmente buena entre Colombia y Estados Unidos tuvo su primera crisis en enero de 2025 por las diferencias de Petro con Trump, ventiladas en redes sociales, sobre la política migratoria de Washington, agrandadas con críticas o amenazas de parte y parte por la lucha contra el narcotráfico y la operación militar en Venezuela en la que fue depuesto Nicolás Maduro.

Más allá de las formas, que fueron más amistosas de lo esperado, el primer encuentro de los dos mandatarios tuvo como ejes la necesidad de mantener la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un elemento central de la relación bilateral desde hace más de 40 años, y la recuperación de Venezuela después de los cambios producidos tras la caída de Maduro.

Petro dijo que en la reunión, a puerta cerrada, hizo varias propuestas a Trump, como la de que los ejércitos de Colombia y Venezuela combatan juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas y le entregó una lista de capos que viven en el exterior, al tiempo que ofreció la colaboración de su país en la recuperación de Venezuela, especialmente en el sector petrolero.

La mesa con el EGC

El Gobierno aseguró el jueves que la mesa de negociación de paz con el Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, se encuentra en “estado avanzado”, a pesar de una suspensión provisional anunciada por esa organización el martes.

La Consejería Comisionada de Paz afirmó en un comunicado que el proceso, abierto en septiembre pasado en Catar con el acompañamiento de ese país, así como de España, Noruega y Suiza, “es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”.

El Clan del Golfo anunció el martes una suspensión temporal de las conversaciones de paz luego de que fueran entregados por Petro a Trump los nombres de varios objetivos de alto valor del narcotráfico, entre ellos el de su máximo líder, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo.

“De confirmarse esta información, se estaría atentando contra la buena fe y los compromisos asumidos en la mesa de diálogo”, señaló el grupo armado en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que agregó que su delegación decidió frenar las conversaciones mientras realiza consultas internas.

En su comunicado, el Gobierno recordó que el pasado 5 de diciembre fue suscrito en Doha un compromiso de ubicación gradual de los integrantes de la banda criminal en tres zonas de ubicación temporal, ZUT, que empezarán a funcionar el 1 de marzo de 2026.

Asimismo, indicó que desde el 24 de diciembre de 2025 los principales líderes del grupo —entre ellos Ávila— iniciaron labores internas para coordinar la ubicación progresiva de sus integrantes en esas zonas y que, desde diciembre, están suspendidas todas las órdenes de captura en su contra.

Pero la fiscal Luz Adriana Camargo le aclaró al comisionado de Paz, Otty Patiño, que no están suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición contra ‘Chiquito Malo’ y compañía, y que la suspensión de esas órdenes de captura es responsabilidad del Gobierno y solamente aplica en las zonas de ubicación temporal y en su traslado hacia esos sitios y no aplica de manera general.

Bombardeo al ELN

Al menos siete guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, murieron, 15 más habrían resultado heridos y otro más fue detenido el miércoles en un bombardeo en el Catatumbo.

Según el Ejército, se trató de una operación en la madrugada en los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander.

Petro, que había iniciado diálogos con el ELN que no prosperaron, dijo: “Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores”.

El Ejército añadió que en la operación, coordinada con la Fuerza Aérea y la Policía, también fue incautado “abundante material de guerra, entre armas largas y cortas, municiones y artefactos explosivos improvisados” y destruidos drones y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas. Pero además llamó la atención un moderno sistema antidrones decomisado a la guerrilla.

“Entre la espada y la pared”

El internacionalista, consultor en La Haya y agente ante la CIDH, Ricardo Abello, le dijo a EL HERALDO que “el presidente Petro ha tenido como una de sus grandes banderas el concepto de paz total, el problema es que reunió a diferentes tipos de organizaciones cuya negociación debe ser distinta con cada uno de ellos, el tema no ha funcionado porque no hay elementos comunes que puedan facilitar la agenda para un proceso de paz entre ellos y muchos de ellos no tienen la voluntad de paz”.

Así mismo, señaló que Petro “está entre la espada y la pared, porque una cosa es estar en la Lista Clinton siendo presidente y otra ser una persona natural en la Lista Clinton, y eso le va a traer muchas dificultades”.

Y concluye que esta situación derivó hasta este punto por “la falta de visión del presidente Petro para ver la importancia de mantener una buena relación con los Estados Unidos, lo que no quiere decir que piensen igual, pero sí que debe haber un diálogo directo con el principal socio comercial del país”.

Hubo imposición

El experto en derecho internacional de conflictos armados, coronel (r) José Espejo, afirmó en EL HERALDO que “más que acuerdo hubo imposición del presidente Tump, de Marco Rubio, que nos conoce bastante, para que el Gobierno acometa con seriedad el tema del narcotráfico”.

Advirtió el experto en seguridad que “hay una contradicción porque Petro salió de la Casa Blanca con una tarea específica y darle una nueva inyección de sangre a la paz total no se compagina con lo que se habló en Washington”.

Por lo que, finalizó el alto oficial en retiro, “hemos visto el fracaso de la paz total y no entiendo cómo el presidente Petro persiste con esta idea tozuda”.

¿Quiénes son ‘Iván Mordisco’, de las disidencias, y ‘Pablito’, del ELN?

Gustavo Anibal Giraldo, alias Pablito, es el principal referente militar del ELN. Es considerado como la cabeza principal del Frente de Guerra Oriental, FGO, y fue designado tercero al mando del Comando Central, COCE, en junio de 2021, después de la renuncia de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino.

Es oriundo del Sarare, en zona fronteriza con Venezuela. En los ochenta fue reclutado por la Compañía Simacota y en 1993 ya era uno de los jefes. Para el 2000, fue designado comandante del Frente Domingo Laín Sáenz, y en 2005 pasó a ser el comandante del FGO.

Fue capturado en Bogotá en 2008 y se fugó un año después hacia el estado de Apure en Venezuela.

Participó en 2018 en el fallido proceso de paz en La Habana y en 2021 fue ratificado como tercer comandante del ELN.

‘Mordisco’

Nestor Gregorio Vera Fernandez, alias Iván Mordisco, reseña InSight Crime, es uno de los comandantes más importantes de las disidencias de las Farc y dirige la mayor facción: el Estado Mayor Central, EMC.

Se unió a las Farc hace 20 años como guerrillero raso, se especializó como francotirador y explosivista en el Guaviare y Vaupés, fue comandante del Frente Armando Ríos, en 2015 fue capturado y dejado en libertad y en 2016 fue el primer comandante en abandonar el proceso de paz.

En 2022 se alzó como comandante del EMC, tras la muerte de alias Gentil Duarte. En julio fue dado por muerto, pero reapareció en un video en octubre. En 2023 se unió a la paz total, pero la abandonó.