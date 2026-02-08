Este sábado comenzó a circular en redes sociales un video que mostraría el ataque a tiros en el que murieron dos escoltas del senador Jairo Castellanos, ocurrido el pasado 5 de febrero en la carretera entre los municipios de Fortul y Tame, en Arauca.

En la grabación se observa que al menos cinco hombres con armas largas, de pie en medio de la vía y a pocos metros de distancia del vehículo, dispararon múltiples veces contra la camioneta en la que se desplazaban los escoltas. El congresista no se encontraba allí.

En las imágenes se alcanza a distinguir el rostro de uno de los hombres que disparaba con fusil. Llevaba puesto una camisa y una gorra de color negro.

IMÁGENES PERTURBADORAS

Este video tan aterrador del ataque a la escolta del congresista Jairo Castellanos en Arauca, y que dejó dos servidores asesinados, es una prueba del descaro y la sevicia de los bandidos.



Petro, este es el paraíso de los narcos que usted creo. Como… pic.twitter.com/hKsHjFbcmz — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 7, 2026

El senador Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), dijo que le masacraron a sus “muchachos”, uno de los cuales llevaba diez años en su esquema de seguridad y el otro dos.

“Queremos enviar un mensaje de solidaridad a sus familias (…) Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar las voces de las regiones", expresó el congresista, visiblemente afectado por el ataque.

Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad.



Mis muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y hoy son masacrados. El dolor es de sus familias, de sus hijos, de todos nosotros nada justifica tanta violencia.



Esto no puede seguir pasando… pic.twitter.com/uNXRD8FJvT — Jairo Alberto Castellanos (@JairoSenador22) February 6, 2026

Igualmente fueron secuestradas tres personas que hacían parte del equipo de campaña del congresista, quienes fueron liberadas horas después.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció hasta “200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque a la democracia”. Indicó además que el crimen fue “posiblemente perpetrado por el cartel del (Ejército de Liberación Nacional) ELN”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que desde el Gobierno nacional se adelantarán las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido en la tarde del jueves 5 de febrero.

“Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles.”, aseguró.